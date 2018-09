Wees : Ehrenpreis für Familie Andersen

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ehrt den Betrieb der Familie Andersen aus Wees für besondere Leistungen in der Tierhaltung.

von vdl

20. September 2018, 17:00 Uhr

Wees | Sie haben die Hand am Puls der Zeit und sind mit Wissen, Können sowie Leidenschaft bei ihrer Sache: Im Mittelpunkt des landwirtschaftlichen Betriebes von Wiebke und Vinzenz Andersen im Ortsteil Rosgaard der Gemeinde Wees steht die Zucht des Angler Rindes und die Produktion qualitativ hochwertiger Milch. Aufgrund nachgewiesener Erfolge überreichte Präsident Claus Heller von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ihnen gestern den Ehrenpreis für beispielhafte Leistungen in der Tierhaltung.

In seiner Laudatio ging der Kammerpräsident auf die große Bedeutung der Landwirtschaft für den ländlichen Raum und der Tierhaltung ein. Sie erhalte die Kulturlandschaft und fördere die biologische Vielfalt. Wichtig für die Zukunft sei das Anpassen an die verstärkt auftretenden Wetterextreme. „Daneben sind aber auch Antworten auf die gesellschaftlichen Themen wie Klima- und Gewässerschutz oder Fragen des Tierwohls zu geben.“ Auf die Preisträger eingehend, lobte Heller die erfolgreichen züchterischen Bemühungen der Familie Andersen. Mehrere ihrer Kühe hätten auf Tierschauen und Auktionen hervorragend abgeschnitten. Mit dem Überreichen eines Ehrentellers aus Bronze und einer Urkunde würdigte er diese Leistungen.

Bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste hatte Vinzenz Andersen zuvor die Bedeutung dieser Anerkennung eingeordnet. „Das ist für uns ein großer Ehrentag!“ Dann stellte er seinen Betrieb vor und erläuterte bei einer Führung die Haltungsbedingungen. Dabei wies er besonders auf einen Stallteil hin, in dem die Kühe auf Sägespänen liegen. „Das ist die Folge der geringen Strohausbeute in diesem Jahr.“ Zum Schluss beschrieb er den Ablauf des Melkvorgangs in dem 28 Tiere fassenden Melkkarussell.

Zusammen mit seiner Frau übernahm Andersen 1994 den Betrieb von seinen Schwiegereltern mit damals 34 Milchkühen, die pro Tier und Jahr durchschnittlich etwa 6600 Kilogramm Milch produzierten. Nach deutlicher Aufstockung des Bestandes liegt die Milchleistung der gegenwärtig 265 Kühe infolge gezielter Züchtung bei fast 8600 Kilogramm pro Tier. Die leistungsstärksten Kühe liefern mehr als 13 000 Kilogramm. Als weiteres Qualitätskriterium kommen hohe Fett- und Eiweißwerte hinzu. Mit zwei Mitarbeitern und einem Auszubildenden werden gegenwärtig 188,5 Hektar bewirtschaftet.

Vinzenz Andersen stammt von einem Bauernhof im Allgäu, auf dem die Tierzucht nicht im Vordergrund stand. „Mein Interesse daran entwickelte sich erst im Laufe der Ausbildung.“ Diesen Schwerpunkt setzte er zusammen mit seiner Frau nach der Übernahme des Betriebes um und baute ihn konsequent aus. Als weiteres Standbein kam im letzten Jahr die Direktvermarktung von selbst produziertem Käse hinzu.

Dass es heutzutage in der Landwirtschaft nicht nur darauf ankommt, den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, stellte Wiebke Andersen unter Beweis. Bei der Landwirtschaftskammer nahm sie an einem Lehrgang über „Bauernhof-Pädagogik“ teil. Sie möchte Kindern aus der Stadt das Wissen darüber vermitteln, wie Tiere gehalten und Lebensmittel in einem bäuerlichen Familienbetrieb hergestellt werden.