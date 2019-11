Zeugen gesucht : E-Scooter rast in Wartehäuschen – Fahrerin flüchtet von der Unfallstelle am Flensburger ZOB

Durch den Unfall wurde eine Glasscheibe vollständig zerstört. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0461/4840 entgegen.

07. November 2019, 15:10 Uhr

Flensburg | Es ist ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall: Ein E-Scooter, der mit hoher Geschwindigkeit in ein Wartehäuschen am ZOB fährt. Die Folge: die Glasscheibe des Häuschens wird vollständig zerstört. Ein hoher Sachschaden entsteht.

Die Tat ereignete sich am Mittwochabend, 6. November, gegen 21.30 Uhr am Bussteig A1 am ZOB in Flensburg. Die Fahrerin des E-Scooters soll sich zunächst noch mit zwei Männern am Unfallort aufgehalten haben.

Die Polizei sucht Zeugen

Als die Polizei eintraf, war jedoch niemand mehr vor Ort. Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde aufgenommen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Verursacherin und Zeugen, die den Unfall beobachten haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 0461/4840 bei der Polizei zu melden.

