Flensburg : Dumm gelaufen: Gesuchter flüchtet in zivilen Polizeiwagen

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 16:19 Uhr

Flensburg | Auf der Flucht vor den Beamten einer Fahndungsgruppe im Flensburger Stadtgebiet ist ein gesuchter Mann ausgerechnet in einen zivilen Einsatzwagen eingestiegen. Der 24-Jährige wurde in der Nacht zu Samstag kontrolliert, als die Beamten feststellten, dass er mit drei Haftbefehlen gesucht werde, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Der Mann ergriff die Flucht, stieg in ein Auto und sagte dem Fahrer, er solle Gas geben, da die Polizei ihn suche. Bei dem Auto handelte es sich jedoch um ein weiteres ziviles Einsatzfahrzeug der Fahndungsgruppe Autobahn, in der Landespolizei, Bundespolizei und Zoll zusammenarbeiten. Der Mann wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

