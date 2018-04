Druckwellen im Modul 1

von Gunnar Dommasch

Das Meer zeigt sich den Wellenreitern immer impulsiv, spontan und unberechenbar. In Anknüpfung an ein Seminar der Druckgrafik an der Flensburger Uni erprobt die Kunststudierende Anna Boelmann die verschiedenen Formen und Strukturen einer Welle als Radierung auf Kunststoffplatten. Die Ergebnisse werden dann mit einer kleinen Druckpresse auf Postkarten gedruckt. Anna Boelmann: „Ich versuche das Meer in seiner Dynamik zu durchdringen, um der Unnahbarkeit des Meeres etwas näher zu treten.“ Das Modul 1 an der Roten Straße ist für dieses Projekt bis zum 28. April Arbeits- und Atelierraum.



>Zu folgenden Zeiten steht die Tür offen: Mo14- 18, Di 13-15, Mi 13-15, Do 14-18, Fr 10-13 Uhr, Sonnabend 10-12 Uhr.