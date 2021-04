Waldschule in Flensburg : DRK zeigt Lehrern, wie man Erste Hilfe unterrichtet

Die Waldschule ist die erste Schule, an der Lehrkräfte durch einen Ausbilder des DRK in das Programm eingewiesen wurden.

Flensburg | Auch Lehrer müssen lernen: Bei einer Fortbildung im Rahmen des Juniorhelferprogrammes wurde ihnen jetzt vermittelt, wie sie Inhalte der Ersten Hilfe in den Unterricht einbauen können. Die Waldschule ist damit die erste Schule, an der Lehrkräfte durch einen Ausbilder des DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein in das Programm eingewiesen wurden. Die ...

