Aktionstag in Flensburg : Dritter Blaulichttag: Die große Show der Retter

Es dürfte manch ein Kindertraum wahr werden: Feuerwehrautos, Polizeiboote, Rettungshubschrauber & Co. laden am 16. September zum 3. Flensburger Blaulichttag am und im Hafen ein.

Die Organisatoren versprechen viele Überraschungen rund um den Innenhafen. Rettungseinsätze werden live simuliert. Mit Festnahmen von Personen, Aufschneiden eines PKW, Wasserrettung im Hafenbecken, Hundevorführungen sollen alle auf ihre Kosten kommen.

Für die jungen Gäste organisiert das Technische Hilfswerk (THW) eine Riesenrutsche. Auch eine umfangreiche Rallye mit vielen Stationen und tollen Preisen wird auf die Beine gestellt.

Einer der Höhepunkte ist für Hanspeter Schwartz von der Bundespolizei der dänische Rettungshubschrauber, der aus der Nähe von Aarhus kommt. „Ich glaube, mit diesen 21 Organisationen, die wir hier haben, wird es der größte Blaulichttag Schleswig-Holsteins“.

Schirmherrin für das Spektakel ist Oberbürgermeisterin Simone Lange. Besonders erfreulich sei die Teilnahme vieler dänischer Organisationen. Das spiegle die gut funktionierende und enge Zusammenarbeit zwischen dänischen und deutschen Blaulicht-Organisationen wieder, findet Schwarz, Sprecher der Bundespolizei-Inspektion Flensburg.



von Marle Liebelt

erstellt am 24.Jun.2017 | 18:56 Uhr