Zirkus in Flensburg : Drinnen Euphorie, draußen Protest

Live-Musik, Akrobatik, Tierdressuren, Ballett beim Zirkus Charles Knie: Premierenpublikum auf der Exe begeistert

von Janina Hagner

30. April 2018, 08:14 Uhr

„Euphorie“: So lautet nicht nur der Titel des aktuellen Programms des Zirkus Charles Knie; auch lässt sich so die Stimmung unter den rund 1400 Besuchern am Sonnabendabend im Zirkuszelt auf der Exe beschreiben. Insgesamt 22 Darbietungen von 21 Artisten und Tierlehrern sollen die Zuschauer in eine sorgenfreie und aufregende Auszeit entführen. Clown Henry (The Prince of Clowns), der unter Livemusik des Orchesters die Manege betritt, schafft es, seine Zuschauer direkt in seinen Bann zu ziehen. Mit seiner frechen und gleichzeitig sympathischen Art sorgt der aus Venezuela stammende 38-Jährige schnell für ausgelassene Stimmung.

Für Staunen und Begeisterung hingegen sorgen die eigens für das Programm angeworbenen Artisten aus aller Welt: „Tatiana“ am Schlappseil, die „Messoudi Brothers“ mit ihrer Handstand-Artistik, das „Duo Medini“ mit ihrer Rollschuhakrobatik oder auch „Flying Wulber“ am Flugtrapez – und vor allem diese Gruppe kam auch bei den Kindern besonders gut an. „Ich fand es toll, dass die Artisten so hoch über dem Netz geflogen sind“, erzählt die achtjährige Maria.

Und auch für tierische Unterhaltung ist gesorgt: Als der vom „Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo“ ausgezeichnete Tiertrainer Marek Jama zusammen mit seinen Kamelen, Lamas, Rindern und Pferden verschiedene Darbietungen präsentiert, ist das Publikum fasziniert. Für besondere Spannung bei den Zuschauern sorgte jedoch das Aushängeschild des Zirkus: Alexander Lacey mit seiner gemischten Raubtiergruppe. Die sieben Tiger und vier Löwen zeigten, dass sie den Anweisungen des preisgekrönten Dresseurs folgen und sorgten damit beim Publikum für Begeisterung.

Doch was im Zelt für Euphorie sorgt, führt auf dem Platz davor zu Protesten. „Es ist fast überall das Gleiche“, erklärt Pressesprecher Patrick Adolph. Auch auf der Exe hätten sich zum Auftakt des Programms einige Tierschützer versammelt und gegen Wildtiere im Zirkus protestiert. „Der Besucher entscheidet selbst, was er sehen will. Und dass es den Leuten gefällt, zeigen unsere Zahlen“, so Adolph. Zirkus Charles Knie hat sich bewusst dafür entschieden, auf Wildtiere im Programm nicht zu verzichten und möchte somit die Tradition des Zirkus fortführen.

Doch ganz so traditionell wie zu Zeiten der Gründung im Jahre 1995 soll es trotzdem nicht zugehen: Die Kombination aus Live-Musik, Ballett, Akrobatik und Tierdressuren sollen den Zirkus moderner machen. Beim Publikum scheint diese Neuerung gut anzukommen: Mit langem Beifall bedankt es sich bei den 96 professionellen Mitarbeitern aus aller Welt für die 150-minütige Unterhaltung. Noch bis morgen gastiert der Zirkus auf der Exe und zieht dann weiter.