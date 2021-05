Amt Geltinger Bucht : Drei neue Schulsozialarbeiterinnen: Mehr Hilfe für Schüler

Die Steruper Gemeinschaftsschule und mehrere Grundschulen bekommen mehr Unterstützung bei Problemen von Schülern.

Steinbergkirche | „Jedes Kind kann in eine Krise kommen“. Mit diesen Worten unterstrich die Schulsozialarbeiterin Anja Lindner aus Saustrup die Bedeutung für den aktiven Einsatz zum Wohle von Schülern. Dies gilt neuerdings auch für die Arbeit an der Steruper Gemeinschaftsschule sowie an den Grundschulen in Steinbergkirche, Gelting, Kieholm und Sterup. Das Amt Geltinger...

