Mobil an der Küste : Drei Mitfahrbänke für Langballig

Die neuen Mitfahrbänke in Langballig stehen am Einkaufsmarkt im Dorfzentrum, an der der Kreuzung von Ober- und Unterstraße und an der Zufahrt zum Hafen Langballigau.

von shz.de

22. Oktober 2018, 16:40 Uhr

Auf Anregung des Seniorenbeirates und in Abstimmung mit der Gemeindevertretung wurden drei Standorte für Mitfahrbänke in Langballig festgelegt: der Einkaufsmarkt im Dorfzentrum, der Haltepunkt „Langballigholz“ an der Kreuzung von Ober- und Unterstraße sowie die Zufahrt zum Hafen Langballigau. Die dortige Bank nahmen Bürgermeister Kurt Brodersen (Foto, v.l.), der stellvertretende Beiratsvorsitzende Nikolaus Asmussen und Niels Engberding, Vorsitzender des Bauausschusses, nun offiziell in Betrieb. Ein Gesamtpaket, bestehend aus Bank, Schilderhalter und Schildern, finanzierte „Boben Op“, die übrigen Kosten trägt die Gemeinde. Der Bürgermeister hofft jetzt, dass das Angebot rege genutzt wird.