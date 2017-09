Flensburg : Drei Gymnasien gehen zurück zu G9

vergrößern 1 von 2 Foto: Gunnar Dommasch 1 von 2

Zurück zu G9: Die Politik eröffnet die Möglichkeit und die Flensburger Gymnasien werden wohl diesen Weg gehen. „Es herrscht große Sympathie für G 9“, lautet die übereinstimmende Aussage der Schulleiter Markus Eckert (Auguste-Viktoria-Schule), Christoph Kindl (Altes Gymnasium) und Arnd Reinke (Goethe-Schule), deren Gymnasien heute den Weg zum Abitur noch in acht Jahren (G8) anbieten. In einem Gespräch mit der Tageblatt-Stadtredaktion wurde allerdings auch betont: Es wird kein Wechsel unter Seufzern der Erleichterung. Die achtjährige Gymnasialzeit habe gut organisiert werden können und zahlreiche Neuerungen aus der Zeit wollen die Schulen beibehalten. Der Wechsel zu G9 solle kein Zurückdrehen der Uhr werden, sondern eine neue Ära mit vielen Chancen.

Mit der Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit hatte die heutige Landesregierung dem Bürgerwillen nachkommen wollen. Die dafür notwendige Gesetzesänderung ist auf dem Weg und muss noch eine 2. Lesung im Landtag passieren. Allerdings: Mit einem Brief an die Schulleiter hat das Bildungsministerium Erläuterungen zum weiteren Verfahren auf den Weg gebracht.

Danach kommt für G8-Gymnasien ab Schuljahr 2019/20 der Wechsel zu G9 automatisch, es sei denn, die Schulkonferenz aus Lehrern, Schülern und Eltern will mit einer Dreiviertel-Mehrheit das alte Modell beibehalten.

G8 hat keine negative Stimmung an den Schulen hinterlassen. Im Tageblatt-Gespräch erklärten Eckert, Reinke und Kindl: „Wir haben die achtjährige Schulzeit organisiert, und wir haben sie gut organisiert. G8 funktioniert.“

Eine Bestätigung seien auch die Aussagen der Abiturienten dieses Frühjahres gewesen: Es habe von den Schülern keine Beschwerden über die auf acht Jahre verdichtete Zeit des Lernens gegeben. Und die Tatsache, dass das Fördegymnasium immer bei neun Jahren geblieben sei, habe dessen Anmeldezahlen nicht raketenhaft in die Höhe schießen lassen. Die Nachbar-Gymnasien seien nicht in Gefahr gewesen.

Die Schul-Chefs sind sich sicher, dass bei den Entscheidungen für ein Gymnasium dessen Ruf bei den Eltern und Schülern ausschlaggebend ist und nicht Systemfragen wie G8 oder G9.

Viele Veränderungen und Innovationen seien bei der Organisation von G8 geschaffen worden. Als markante Beispiele nennen die Schulleiter den Unterricht im Block von je zwei Stunden und die Erteilung von Hausaufgaben, bei der Rücksicht auf eine Belastung der Schüler durch einen Acht-Stunden-Schultag genommen wird. Weiteres großes Plus: Die Nachmittags-Angebote zum offenen Ganztag. Hier merkt man den Schulleitern einen gewissen Stolz an auf die Angebote. So kann neben anderen Sportarten gesegelt werden, Kochen habe sich als attraktiv herausgestellt, ebenso Musik. Schüler der Goethe-Schule bauen an einem Nachmittag im offenen Ganztag Roboter. Hier habe G8 Impulse gegeben, auf die die Schulen nicht mehr verzichten möchten, betonen ihre Chefs. Das gelte auch für die künftige finanzielle Ausstattung.

Alle drei Schulleiter haben keine Hinweise darauf, dass von Eltern oder Schülern ein Antrag an die Schulkonferenz auf Beibehaltung von G8 kommen könnte. Der müsse dann auch erst die vorgesehene Drei-Viertel-Mehrheit in der Konferenz finden – ein eher unwahrscheinlicher Fall. So werden Auguste, Altes Gym und Goethe-Schule für die Gymnasiasten ab 2019 die neunjährige Schulzeit anbieten.



