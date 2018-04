Kirchen und Kultur in Flensburg : Dramatische Impulse in St. Marien

Matthäus-Passion mit dem Flensburger Bach-Chor und handverlesenen Vokalsolisten / Erstmals dabei: Elbipolis

von

02. April 2018, 09:47 Uhr

Johann Sebastian Bachs mächtige Matthäus-Passion gilt im Kontrast zu seiner Johannes-Passion gemeinhin als das besinnlichere Werk, als reflektierende Betrachtung des eigentlich grausigen Karfreitagsgeschehens. Auffällig, dass Matthias Janz dieser gewaltigen Passionsmusik seit einigen Jahren deutlich dramatischere Impulse beimischt und damit dem bekannten Passionsgeschehen überraschend expressive Stringenz und flackernde Spannungsbögen verleiht. Dies umso mehr, als er am Karfreitag in St. Marien wieder Mirko Ludwig als Evangelisten einsetzen konnte, der mit der unwiderstehlichen Ausdruckskraft seiner bombensicher geführten Tenorstimme zum musikalischen Zentrum des tragischen Passionsgeschehens wurde.

Von so viel Verve und Eindringlichkeit ließ sich auch der hellwache Bach-Chor nebst seiner jubilierenden Jugendfraktion anstecken, der reaktionsschnell und blitzsauber seine geifernden Turbachöre zu musikdramatischen Miniszenen formte, andererseits Bachs dichtverschlungene Polyphonie nebst vertrackten Presto-Fugati präzise und klanglich schlank umsetzte und den Chorälen subtil gestaltete Neutralität verlieh.

„Das können die im Schlaf“, ließ sich jemand in der Stimmpause vernehmen – Resultat jahrelanger, intensivster Stimm- und Probenarbeit, die den Bach-Chor zu diesem Konzertchor von Klasse geformt hat.

Solchen Ansprüchen genügte auch das flexibel und sehnig aufspielende Elbipolis-Barockorchester, dessen reizvoll nasale Holzbläsersoli aufhorchen ließen und das mit gleichermaßen vorzüglichen Sologeigern zu glänzen wusste. Jürgen Groß umspielte als hochsensibler Duettpartner der Altistin Geneviève Tschumi deren hinreißend durchgestaltete „Erbarme dich“-Arie, während anschließend Violinkollegin Monika Waisman mit virtuoser Attacke Sönke Tams Freiers konzertanter Bassarie bestürzendes Instrumentalfeuer beimischte.

Ohnehin hatte Matthias Janz ein glückliches Händchen bei der Auswahl seiner Vokalsolisten: Neben dem suggestiven Mirko Ludwig, der auch seine Arien mit flüssiger Kolorierung servierte, steigerte sich Bassist Martin Berner als gerundete „Vox Christi“ zu einer eindrucksvoll und schlackenlos gestalteten Schlussarie „Mache dich, mein Herze, rein“, während Stimmfachkollege Sönke Tams Freier viel Noblesse und sorgfältigste Artikulation einzubringen wusste.

Geneviève Tschumi verstand es, ihren schlanken, flexiblen Mezzo in Sachen Deklamation und Phrasierung in feiner Balance zu halten, sang durchgehend klangschön und geschmackvoll, ohne je zu forcieren. Und Hanna Zumsandes instrumental geführter Sopran entschwand in silbrig-leuchtende, strahlende und jenseitige Stratosphären.