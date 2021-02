Flensburg : Doris Müller: Die Memoiren eines Duburg-Kinds

Die 73-jährige Schauspielerin nutzte den Shutdown, um ihre Memoiren zu schreiben. 2020 war ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum.

Flensburg | „Start the day with a song” (Starte den Tag mit einem Lied): Fast so melodisch, wie es das hohe Holzschild im Garten ankündigt, begrüßt Doris Müller mit einem leicht plattdeutschen Akzent Besucher in ihrem Haus in Wanderup. Am roten Backsteinhaus fallen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.