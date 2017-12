Kultur in Flensburg : „Don Quichotte“: Ballett-Premiere im Stadttheater

vergrößern 1 von 2 Foto: Landestheater 1 von 2

von pop

erstellt am 01.Dez.2017 | 17:41 Uhr

Am Sonnabend um 19.30 Uhr feiert die neue Ballett-Produktion „Don Quichotte“ von Katharina Torwesten Premiere im Stadttheater. Getanzt wird zu der Musik von Ludwig Minkus sowie Benjamin Britten („Variations on a Theme of Frank Bridge“) und Robert Tiso. Ludwig Minkus’ rhythmisch-federnde Ballettmusik, zeitgenössisch ergänzt, bildet den musikalischen Faden für eine spannende choreografische Reise durch Lachen und Weinen, basierend auf dem berühmten Roman von Miguel de Cervantes. Leitung: Symeon Ioannidis, Katharina Torwesten, Erwin Bode; mit Mariam Alemany, Carolina Brantes, Tamirys Candido, Anja Herm, Anna Schumacher, Risa Tero; Timo-Felix Bartels, Liang-Che Chien, Joadson Costa Sousa, Sergio Giannotti, Evgeny Gorbachev, Niko Ilias König, Mario Martello Panno, Enkhzorig Narmandakh/Joadson Costa Sousa; Musik: Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester.

Tickets und Infos: Theaterkasse Flensburg, Tel. 0461-23388 und unter www.sh-landestheater.de