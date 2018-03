Schafflund : DLRG gefragt wie nie

Die Schafflunder Lebensretter verzeichnen einen Mitgliedersprung. Das Wintertrainingsangebot ist ausgebucht. Ab Mai werden neue Schwimmkurse angeboten.

von böw

28. März 2018, 12:55 Uhr

Schafflund | „Unsere Mitgliederzahl ist um sagenhafte 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen“, verkündete Heinz Buchhorn, Vorsitzender der DLRG Waldeck/Schafflund, auf der Jahresversammlung stolz. Einen solchen Anstieg um 51 Mitglieder habe es bisher noch nie gegeben. Unter den 418 Mitgliedern sei eine große Anzahl hochmotivierter, junger Menschen, die sich mit viel Engagement in ihrer Freizeit für andere einsetzen. „Ihr füllt unser Schwimmbad mit Leben und seid ein Verein, der die Jungen und Älteren gleichermaßen mitnimmt“, stellte Bürgermeisterin Constanze Best-Jensen fest und dankte diesmal insbesondere dem Vorstand, ohne den es diese Erfolgsgeschichte nicht gäbe.

Die Schafflunder DLRG ist nicht nur im Sommer aktiv, sondern trainiert im Winter in der Schwimmhalle in Bov. Das ist teuer, wie Schatzmeisterin Inken Brunk in ihrer Jahresbilanz aufzeigte, aber die Gemeinde Schafflund unterstützt dieses Angebot finanziell. Dennoch sei man mit über 150 Anmeldungen für das Wintertraining mittlerweile an eine Grenze gekommen. Sollte der Anstieg weiter nach oben gehen, werde es Absagen geben müssen, sagte Heinz Buchhorn.

In seiner Rückschau auf die vergangene Saison kam der Vorsitzende nicht umhin, das kalte Sommerwetter zu beklagen – und die unzureichende Erwärmung des Wassers im Freibad. Nichtsdestotrotz hätten die Rettungsschwimmer ihren Dienst im Schwimmbad Waldeck, beim Triathlon in Wanderup und an der Ostseeküste in Hasselberg und Golsmaas komplett übernommen. „Du hast einen tollen Job gemacht“, sagte er zu Mishale Marie Malaschewski. Mit ihren 21 Jahren habe sie die Wachleitung in voller Verantwortung getragen. Sein Dank galt auch Sebastian Schmitz und Thais Buchhorn für deren Unterstützung. Im vergangenen Jahr wurden 30 Prozent mehr Einsatzstunden geleistet, berichtete Thais Buchhorn – beachtliche 2578 Stunden. 170 abgenommenen Prüfungen, vom Seepferdchen bis zum Schwimmabzeichen in Gold resultierten aus der Schwimmausbildung. Weitere Schwerpunkte lagen im Bereich der Ausbildung in Erster Hilfe und im Rettungsschwimmen. Bei größeren Veranstaltungen wie dem Schafflund Open Air, dem Floose Cup oder der Typisierungsaktion waren die Sanitäter im Einsatz, und die theoretische Ausbildung erfolgte im Bürgerhaus. „Beim Blaulichttag haben wir viele Bürger erreicht und zur Aufklärung beigetragen“, sagte er. Das riesige Boot aus Kiel, das dafür extra herangeschafft wurde, sei ein echter Anziehungspunkt gewesen.

Ab Mai wird es erstmals einen Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene geben, zusätzlich zum Erwachsenen-Kraulkurs. Die neue Saison beginnt am 14. April mit dem Aufräumen, und am 1. Mai wird das Freibad eröffnet. Jugendvorsitzende Anne Lene Knutzen kündigte eine Wiederholung der Waldecker Wasserspiele an und lud zum Zeltlager am Brahmsee ein.

„Ich freue mich über jede Gelegenheit, hier bei euch mitzumachen“, sagte Holger Reiß vom Kreisverband. Heinz Buchholz vermisste jedoch Vertreter des Landesverbandes: „Es ist bedauerlich, dass dort wenig Interesse an unserer großen, aktiven Gliederung besteht.“ Für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Bastian Sorge und dessen Mutter Anke, für 25 Jahre Meike Sest und Stefan Lohmann.