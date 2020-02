Digitale Technologien im Gesundheitswesen

von Lisa Strobel

05. Februar 2020, 18:17 Uhr

Flensburg | Wie können digitale Technologien noch besser im Gesundheitswesen eingesetzt werden? Mit Fragen wie dieser beschäftigten sich die internationalen Partner des „eHealth for Regions“-Netzwerks im Januar. Das Treffen fand am Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen (IEMG) der Hochschule Flensburg statt. Das Netzwerk ist seit vielen Jahren am IEMG angesiedelt und besteht aus Partnern unterschiedlicher Forschungseinrichtungen, Ministerien und Regionen des Ostseeraums. Gemeinsam arbeiten die Partner des Netzwerks an Projekten zum Thema eHealth, also dem Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen.

Seit 2020 wird das Netzwerk von Prof. Dr. Bosco Lehr, Institutsleiter des Instituts für eHealth und Management im Gesundheitswesen, geleitet. Anlass genug, um das Netzwerk neu auszurichten und zu erweitern, fand die Hochschule. „Der größte Vorteil unseres Netzwerkes ist die transnationale Zusammenarbeit. Der Austausch mit anderen internationalen Institutionen, gibt uns eine hervorragende Möglichkeit uns als Institutionen selbst weiter zu entwickeln“, sagt Sami Perälä, Development Manager of Well Being Technology der Seinäjoki University of Applied Sciences aus Finnland. Darüber hinaus bietet die Seinäjoki University of Applied Sciences auch gemeinsam mit der Hochschule Flensburg studentische Austauschmöglichkeiten an, seit 2019 auch einen Doppelabschluss für internationale Austauschstudenten.

Konkrete Themen im Bereich der Gesundheitsversorgung waren in dem zweitägigen Meeting beispielsweise die bedarfsorientierte Versorgung von Patienten mit Diabetes Typ I und II mit Hilfe von mobilen eHealth-Technologien und die Diskussion um e-Mental Health Lösungen für Patienten mit psychischen Krankheitsbildern.

Gemeinsam mit den bestehenden Partnern und neuen Partnern aus Schweden und Estland, konnten laut Hochschule spannende Impulse für das Netzwerk ausgearbeitet werden. „Wir haben neue technologiegestützte Möglichkeiten in der Gesundheitsversorgung von chronischen Krankheitsbildern diskutiert sowie innovative Projektideen innerhalb des Netzwerkes entwickelt.“, resümiert Prof. Lehr. Zukünftig soll der Erfolg von „eHealth for Regions“ im Ostseeraum auch gesamteuropäisch weitergetragen werden.

Das an der Hochschule Flensburg angesiedelte Managementsekretariat arbeite vor diesem Hintergrund intensiv an einer Erweiterung des Netzwerkes. Denn es gebe auch in vielen anderen Regionen Europas sehr hohes Interesse an einer intensiven Zusammenarbeit im Bereich eHealth.