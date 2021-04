Corona-Beschränkungen : Diese Regeln gelten ab Montag in Flensburg

Die Stadt Flensburg hat die neuen Corona-Vorschriften veröffentlicht, die ab Montag, 12. April, gelten.

Flensburg | Flensburg hat zwar weiterhin einen der höchsten Corona-Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein, gilt aber nicht mehr als Pandemie-Hotspot. In vielen Lebensbereichen gelten inzwischen dieselben Einschränkungen wie in den meisten anderen Landesteilen. Zum Beispiel dürfen sich wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Schärfere Bestimmungen gibt es z...

