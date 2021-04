Einzelhandel, Schulen und Kitas : Diese Corona-Regeln gelten ab Montag in Flensburg

Auch in der kommenden Woche ist der Einzelhandel an der Förde im Rahmen von Click & Meet nur eingeschränkt geöffnet.

Flensburg | Zwar ist der Inzidenzwert am Dienstag kurzfristig unter die Marke von 50 gesunken, jedoch hat dies zunächst kaum Auswirkungen auf die Corona-Maßnahmen in Flensburg. Auch in der kommenden Woche ist der Einzelhandel an der Förde im Rahmen von Click & Meet nur eingeschränkt geöffnet. Kunden dürfen Geschäfte nur nach vorheriger Anmeldung betreten. Dies...

