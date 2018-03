Schnee über Nacht in Flensburg : Die zwei Seiten des Winters

Während die einen Ski und Schlitten aus dem Keller holen, kämpfen andere mit Kälte, Schnee und Glätte

von Gunnar Dommasch

01. März 2018, 00:02 Uhr

Wer sich mit Blick auf den März langsam auf frühlingshafte Temperaturen eingestellt hatte, wurde enttäuscht. Denn der Winter kommt bekanntlich immer so plötzlich. Selbst Ende Februar.

In der Nacht zu Mittwoch legt sich eine dicke Schneedecke über Flensburg. Ältere Flensburger fühlen sich in verklärter Erinnerung gar in den Jahrhundertwinter 1978/79 versetzt. Dabei liegt der Schnee gerade einmal 20 Zentimeter hoch. Sehr zur Freude der Kinder – Autofahrer jedoch müssen ihre Fahrzeuge morgens freischaufeln und anschließend höllisch aufpassen, dass sie nicht ins unkontrollierte Rutschen gerieten.

„Das ist den meisten auch gelungen“, lobt Polizeisprecherin Sandra Otte. Die Fahrer zuckeln vormittags mit durchschnittlich Tempo 30 durch die Straßen. Nicht leicht haben es auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Ein Bus vom Südermarkt in Richtung Stuhrsallee bleibt stecken. „Das war abenteuerlich“, berichtet ein Fahrgast. Im Stadtgebiet gibt es zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und gestern Nachmittag lediglich neun Unfälle. „Glücklicherweise nur Blechschäden“, sagt Sandra Otte. Eine Person wird bei einem Unfall leicht verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Gut eingestellt auf den Wetterumschwung nach trockenen und sonnigen Tagen ist das Technische Betriebszentrum. Zumindest sagt das dessen Sprecher Geoffrey Warlies. Es gibt vier Messstationen in der Stadt, die Daten wie Temperatur und Feuchtigkeit über eine Handy-App an den Winterdienst weiterleiten. „Insofern kam das für uns nicht überraschend“, sagt Warlies. TBZ-Mitarbeiter inspizieren gegen 3 Uhr das Flensburger Straßennetz, bevor sechs Spezialfahrzeuge und umgerüstete Großkehrmaschinen zum Einsatz kommen. „Wir sind auch nur Menschen und keine Maschinen“, sagt ein Fahrer nach der Nachtschicht. Auch die öffentlichen Gehwege werden geräumt. „Wir bemühen uns, dass der Berufsverkehr so flüssig wie möglich laufen kann.“ Insofern genießen die Hauptstraßen Priorität. Auch wenn das für einige Anwohner kleinerer Straßen und Wege nur schwer einsehbar ist. „Die Müllabfuhr ist bis zum Anschlag gefahren“, ergänzt Warlies. Gleichwohl sei es zu Verzögerungen gekommen, die bis zum Freitag kompensiert werden sollen. Von Autofahrern beklagt wird der Zustand der nicht geräumten Osttangente – die allerdings steht nicht in der Verantwortung des TBZ, sondern des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein.

Stark gefordert ist der Pannendienst. Ältere Batterien sind den Temperaturen von bis zu minus zehn Grad nicht gewachsen. Kraftstoffleitungen von Dieselfahrzeugen verstopfen, die Elektrik streikt. Türen, so ein Abschleppunternehmer, lassen sich nicht öffnen, weil sie genau wie die Schlösser zugefroren sind. „Wir fahren derzeit von Panne zu Panne.“

Den kuriosesten Einsatz gibt es in Mürwik. Auch dort steht eine Fahrerin vor verschlossener Autotür. Lediglich die Heckklappe lässt sich noch öffnen. Sie kriecht hinein und wird stante pede zur hilflosen Person. Es gibt kein Vor und Zurück mehr. Helfer befreien sie schließlich aus ihrer misslichen Lage.