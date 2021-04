Amtskulturring Langballig : Die Vorsitzende Dagmar Sitterlee will in zwei Jahren aufhören

Wegen der Pandemie wurden im vergangenen Jahr einige Kurse begonnen, konnten dann jedoch nicht fortgeführt werden.

Langballig | Mit fast unveränderter Mannschaft an der Spitze geht der Amtskulturring Langballig (AKL) in die nächste Saison. Bei der Mitgliederversammlung in der Aula der Grundschule Langballig wurde die Vorsitzende Dagmar Sitterlee ebenso in ihrer Funktion bestätigt wie Kassenwart Claus Erichsen. Gleiches galt für die Beisitzerinnen Birthe Miether und Maja Peters...

