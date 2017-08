Eggebek : „Die Tiere sind mir ans Herz gewachsen“

vergrößern 1 von 1 Foto: rth 1 von 1

Eggebek | Schon von weitem sichtbar sind die vier Störche, die wie aufgereiht auf dem First des großen Strohdachhauses direkt an der Treenebrücke zwischen Eggebek und Langstedt stehen und auf ihren „Storchenvater“ August Petersen warten. Es ist kurz vor 17 Uhr und Fütterungszeit, denn trotz des feuchten Sommers geben die Wiesen der Treeneniederung doch nicht so viel Nahrung wie Mäuse, Maulwürfe, Regenwürmer und Frösche her, dass die vierköpfige Storchenfamilie satt wird.

Dann biegt August Petersen mit seinem grauen Pkw um die Ecke und hält vor dem Weidegatter unmittelbar vor der Brücke auf Langstedter Seite. Jetzt schwingen sich die vier Störche in die Luft und landen erwartungsvoll auf der nahen Treenewiese, ihrem Futterplatz. Petersen öffnet den Kofferraum, holt einen Eimer mit zerkleinerten Fischen heraus und öffnet das Gatter. Der weibliche Storch kommt ihm entgegen, die anderen drei warten in in einiger Entfernung. Petersen geht zur Futterstelle, begleitet vom Storch, der ihn in rund vier Metern Abstand folgt, und leert den Eimer mit den Fischen auf der Wiese. Während Petersen sich zurückzieht, schreiten die Vögel zum Futter und beginnen, mit ihren langen Schnäbeln zu fressen.

„Zurzeit füttere ich ein Kilogramm Fisch. Es handelt sich um Schleiheringe, die ich vom Holmer Fischer Jörn Ross kaufe und zum Teil auch gespendet bekomme“, berichtet Petersen. In der Brutzeit und nach dem Schlüpfen der Jungvögel seien es sogar zwei Kilogramm täglich, die die Störche dann abwechselnd vom Futterplatz holen und ins Nest zur Verpflegung ihrer Jungtiere bringen. „Insgesamt zirka 200 Kilogramm Fisch verfüttere ich so in der Zeit von Februar bis September an meine Storchenfamilie“, sagt August Petersen.

In diesem Jahr ist der männliche Storch bereits am 27. Januar in Eggebek angekommen und hat das Nest belegt. Das Nest war von der Gemeinde Eggebek und ehrenamtlichen Helfern erneuert worden und erst drei Tage vorher auf dem Treeneplatz am Stapelholmer Weg aufgestellt worden. Am 16. Februar kam dann das Weibchen und nach „heftigem Liebesgeklapper“ mit den Storchenschnäbeln habe das Brutgeschäft am 15. März begonnen, so Petersen.

Mitte April schlüpften dann insgesamt drei Jungstörche, von denen einer jedoch die Nässe und Kälte in diesem Frühjahr nicht überlebte. Die anderen Beiden entwickelten sich, auch Dank der guten Fütterung durch „Storchenvater“ August Petersen jedoch prächtig und starteten bereits Mitte Juli erste eigene Flugversuche. Am 20. Juli, so erinnert sich Petersen freudestrahlend, habe sich dann die gesamte Storchenfamilie unten auf der Treenewiese zur Fütterung versammelt.

„In den nächsten ein bis zwei Wochen werden die Jungstörche wohl gen Süden nach Spanien oder Portugal aufbrechen und zwei Wochen später folgen dann meistens die beiden älteren Tiere“, vermutet August Petersen. „Ich mach das jetzt seit einem Jahr und die Tiere sind mir richtig ans Herz gewachsen“, sagt Petersen wehmütig mit Blick auf den bevorstehenden Abflug. In dieser Zeit habe er auch nicht in den Urlaub fahren wollen. Das gedenke er nun aber nachzuholen.