Ferien in Harrislee : Die Strandwächter von Wassersleben

Fünf in rot gekleidete Personen sitzen vor ihrer Ferien-WG am Strandbad Wassersleben und gucken konzentriert auf den Strand und das Wasser. Doch sie machen hier keinen Urlaub, denn die Rede ist von den ehrenamtlichen Rettungsschwimmern der DLRG, die in der Zeit vom 1. Juni bis 15. September den Strand in Harrislee bewachen. Während sich die Besucher hier sonnen oder ein kühles Bad nehmen, sorgt die Gruppe junger Leute für Sicherheit.

Tjark und Marius, beide 18 Jahre alt, helfen dieses Jahr drei Wochen als Strandwachen am Ostseebad. Dabei halten die beiden Schüler mit ihren Kollegen jeden Tag von 10 bis 18 Uhr Dienst und bewachen den Strand. „Wir behalten den Strand und die Leute im Auge und gucken, wem wir helfen können“, erklärt Tjark und fügt mit einem Lachen hinzu: „Manche Leute kommen aber auch direkt zu uns und wollen einfach nur ein bisschen schnacken.“

Das Wasser am Ostseebad ist sehr flach, und so gibt es nach Aussage der Rettungsschwimmer auch nur wenige Vorfälle. Eine kleine Muschelschnittwunde verpflastern, mehr war noch nicht. Großen Rettungsaktionen blieben aus – zum Glück. Marius weist aber darauf hin, dass die Strandwache auch präventive Aufgaben erfüllt. Dazu gehört, die Badegäste darauf hinzuweisen sich ausreichend einzucremen, um so einem Sonnenbrand vorzubeugen. Außerdem empfehlen sie, immer viel Wasser zu trinken, da der Körper in der Sonne schnell austrocknet. Im Bezug auf das Schwimmen gilt: Niemals die eigenen Kräfte überschätzen und auf die Hinweise der DLRG im Bezug auf Strömungen achten. Diese Hinweise sind auch für die Standup-Paddler wichtig, denn die Strömungen können sie auf die Ostsee treiben lassen.

Wenn ein Badegast sich doch einmal überschätzt, sind die Rettungsschwimmer zur Stelle. Mit regelmäßigen Übungen halten sie sich fit, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. So findet jeden Donnerstag eine Übung statt, bei der Rettungen simuliert werden. Außerdem müssen die Rettungsschwimmer alle zwei Jahre ihr Wissen mit einer Wachtauglichkeitsprüfung auffrischen. Diese beinhaltet vor allem körperliche Tests, wie das Abschleppen eines in Not geratenen Badegasts. Wer Rettungsschwimmer ist, kann schon ab 14 Jahren als Wachhelfer mit einsteigen. Die nächste Stufe ist dann der Wachgänger. Ab 16 Jahren kann die Position des 2. Wachleiters übernommen werden und ab 18 Jahren die des 1. Wachleiters.

Nach der Wachschicht geht es für die Rettungsschwimmer nicht nach Hause. Während ihrer Zeit bei der DLRG wohnen sie im Wachhaus, denn die Wache muss 24 Stunden am Tag besetzt sein. Für Marius ist das jedoch kein Problem, denn gerade die Gemeinschaft findet er klasse: „Abends sitzen wir noch zusammen und kochen oder gehen eine Runde schwimmen - hier wird es nie langweilig.“ Das Gruppengefühl dieser kleinen Ferien-WG empfindet er als sehr gut und wichtig.

Beide reizt es Menschen zu helfen und permanent am Wasser zu sein. Da man mit den verschiedensten Menschen zu tun hat, sollte man eine hohe soziale Kompetenz haben, meint Tjark.

Mit ihren Kollegen gehören die zwei zu den über 47 000 Mitgliedern der DLRG, die sich jährlich um die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern kümmern - immer dazu bereit, im Notfall zu helfen.

von Christian Kirchner

erstellt am 07.Aug.2017 | 06:31 Uhr