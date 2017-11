IHK Flensburg : Die Stimme der Wirtschaft und des Hafens

vergrößern 1 von 2 Foto: VOGT/IHK 1 von 2

Nein, mit Jürgen F. Jensen macht man auf keinen Fall eine Revolution gegen die Industrie- und Handelskammer (IHK), auch wenn ihr Nutzen von manchen Unternehmern immer wieder in Zweifel gezogen wird. Seit 21 Jahren gehört Jensen der Vollversammlung an – dem Parlament der Kammer – und wenn er jetzt diesen Posten aufgibt, wird es ein wichtiges Element seines Berufslebens sein, dass er vermissen wird. Denn das qualifizierte Arbeiten, die engen Kontakte zu anderen Unternehmern und das stille Wirken, das den Stil der Kammer prägt, zugunsten der Wirtschaft von der dänischen Grenze bis hinunter nach Brunsbüttel, war prägend für seine Zeit im Beruf als Schiffsmakler (Christian Jürgensen, Brink & Wölffel) und auch, Jensen betont es ausdrücklich, in seinem Privatleben. Jedem, der ihm gegenüber den Nutzen der Kammer in Zweifel zieht, antwortet er entschieden: „Was glaubst Du, wie leise die Stimme der Wirtschaft ohne die Kammer wäre gegenüber der Politik.“

Jürgn F. Jensen, heute 75 Jahre alt, kam bereits als junger Mann mit der Kammer in Kontakt: über den „Juniorenkreis bei der IHK zu Flensburg“– heute die Wirtschaftsjunioren. Um die Sachkunde in dem Kreis möglichst breit anzulegen, bat man ihn dazu, weil er sich in der Schifffahrt auskannte. Direkt und mit einer beachtlichen Zahl von Stimmen wurde er vor 21 Jahren ins Kammer-Parlament gewählt. Jetzt, nach dem Ausscheiden aus dem Beruf, sei es Zeit, Jüngeren Platz zu machen, sei es Zeit zu sagen: „Gut is!“

Was geschieht in der Kammer, was reizt Jürgen F. Jensen an der Arbeit? Es sind vielfach politische Entwicklungen oder solche, die zum politischen Thema werden sollten, auf die die Vollversammlung einsteigt. Bei ihren Zusammenkünften wird das aktuelle Thema – Beispiel: die Verkehrsssituation Nordfrieslands – den 60 Mitgliedern vorgetragen, die dann in Stellungnahmen ihr Fachwissen einbringen können. Dank der Kompetenz rundet sich das Bild und so bildet sich die Meinung der Kammer, die von ihren hauptamtlichen Mitarbeitern ausformuliert und bei den richtigen Adressaten platziert wird. Im Gegensatz zur Politik mir ihren Ausschuss- und Parlamentssitzungen seien dafür keine Auftritte auf öffentlicher Bühne notwendig – und wohl auch nicht hilfreich. Halten es die Unternehmer für angezeigt, sich mit deutlichen Aussagen zu Wort zu melden, wird dafür der Jahresempfang als passender Rahmen gewählt.

Gut gefällt Jensen die Ausgewogenheit bei der Meinungsbildung. Die Vollversammlung müsse das gesamte Kammergebiet mit dem Landesteil Schleswig sowie Dithmarschen bis nach Brunsbüttel im Blick haben. Dasselbe gelte für alle von ihr vertretenen Unternehmen. Dies mache deutlich, dass Entscheidungen nicht mit Kampfabstimmungen funktionierten, sondern mit tragfähigen Kompromissen. Diese von der Vernunft bestimmte Haltung sei bei den Mitgliedern des Kammer-Parlaments und auch bei den hauptberuflichen Angehörigen im Haus an der Heinrichstraße zu finden.

Ein weiterer Aspekt: Jeder Unternehmer findet in der Vollversammlung Rat und Hilfe der Kollegen, wenn er sie braucht. Dies habe schon Unternehmen aus der Krise helfen können, weiß Jensen zu berichten.

Und das Ergebnis? „Der Wirtschaftsraum der IHK wird von der Kammer gut vertreten“, erklärt Jürgen F. Jensen mit voller Überzeugung. „Wir wollen keine Gräben aufreißen, sondern Hilfestellung geben. So besteht nach seiner Einschätzung ein gutes Verhältnis zur Politik. Seine Auffassung sieht er belegt durch die Tatsache, dass es zur neuen Wahlperiode 120 Bewerber gibt für die gut 60 Plätze in der Vollversammlung. Das Engagement für die Wirtschaft sei so groß, dass nach Jensens Beobachtung nie eine Vollversammlung wegen Unterbesetzung ausfallen musste.

Dieses Geschehen wird Jensen fehlen, wenn er aus der Vollversammlung verabschiedet wird. Aus der Firma ist er inzwischen auch ausgeschieden, wenn er auch immer wieder gern für sie unterwegs ist. Und selbstverständlich ist er immer wieder präsent, wenn er den Eindruck hat, die Belange des Flensburger Hafens werden zugunsten neuer Ideen übersehen oder schlichtweg missachtet. Ohne Vorbereitung kann Jürgen F. Jensen jedem, der es hören will, die Bedeutung des Wirtschaftshafens Flensburg erklären. Zu deren Lasten gehen die immer wieder auftauchenden Projekte für das Wohnen am Hafen. Für Jensen steht fest: „Solange noch Wasser im Hafen ist und ich noch kann, kämpfe ich für den Hafen.“

IHK-Vollversammlung: Wahl bis 7. Dezember

Noch bis zum 7. Dezember können die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer ihre Vertreter für die Kammer-Vollversammlung der Wahlperiode 2018 bis 2023 wählen. 66 Sitze im Parlament sind zu vergeben, 120 Unternehmer haben sich zur Wahl gestellt. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Die Wahlunterlagen wurden per Post zugesandt. Für den 14. Dezember ist die Auszählung der Stimmen terminiert. Die vertretenen Firmen repräsentieren die Gruppen Industrie/Produzierendes Gewerbe, Handel, beratende und technische Dienstleistungen, Gastgewerbe/Tourismuswirtschaft, Logistik und Hafenwirtschaft, Kreditinstitute, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, Immobilien- und Wohnwirtschaft sowie weitere Wirtschaftszweige, etwa die regenerativen Energien.

Am 14. Februar 2018 tritt die neu gewählte Vollversammlung zu ihrer konstituierenden Sitzung im Gebäude der IHK-Hauptgeschäftsstelle in Flensburg, Heinrichstraße, zusammen. Dann benennt die Versammlung den Präsidenten und die vier Vizepräsidenten, die jeder einen der Kammerbezirke vertreten sollen: Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Dithmarschen.