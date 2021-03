Gültig vom 15. bis zum 21. März : Die neuen Corona-Regeln für Flensburg im Überblick

Die Schulen öffnen wieder, Buchläden und Gartencenter auch. Vieles andere bleibt auch in der nächsten Woche geschlossen.

Flensburg | Die Corona-Infektionszahlen in Flensburg sind weiterhin die höchsten in ganz Schleswig-Holstein, aber der Inzidenzwert ist in den vergangenen Tagen deutlich gefallen und nähert sich langsam den Werten anderer Kreise und kreisfreier Städte im Land an. Vor diesem Hintergrund lockert die Stadt Flensburg in Abstimmung mit der Landesregierung einige der...

