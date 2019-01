Kronsgaard : Die Narren wappnen sich für ihre große Sitzung

Die „Funken Root-Witt“ feiern am 23. Februar in Golsmaas Karneval nach rheinischem Vorbild.

von shz.de

06. Januar 2019, 16:53 Uhr

„Jubel, Trubel, Heiterkeit – Kronsgaarder Funken sind immer bereit“ – unter diesem Motto wird am 23. Februar im Feriendorf Golsmaas wieder Karneval gefeiert. Ab 19.11 Uhr laden die Jecken von „Funken Root-Witt“ zur Prunksitzung ein. Dabei spielen angelehnt an den Kölner Karneval „Alaaf“ und die Zahl „11“, so viele Mitglieder hat der Elferrat, eine maßgebliche Rolle.

Der Satruper Spielmanns- und Fanfarenzug unter Leitung von Sonja Fries eröffnet traditionell das närrische Treiben. Dabei steht eine Mischung aus europäischen und südamerikanischen Rhythmen im Mittelpunkt. DJ Marco will der karnevalistischen Gesellschaft kräftig einheizen und sie zum Schunkeln und zu Polonaisen animieren. Als Büttenrednerin tritt Monika Schmidt auf – für sie eine Premiere. Angesagt sind zudem Magie und Illusionen – und ein Bauchredner wird auftreten.

Auch in diesem Jahr bieten die „Funken“ wieder ein Kaleidoskop von Künstlern, die die Jecken mit auf eine karnevalistische Reise um die Welt nehmen. Bei allem internationalen Flair – das Dreigestrin kommt aus der Region: Thomas Johannsen, Amtsvorsteher und Bürgermeister von Nieby, ist der Prinz. Schlachtermeister Kai-Uwe Bruhn, zugleich stellvertretender Bürgermeister von Nieby, ist die Jungfrau. Und das Amt des Bauern übernimmt Geltings Bürgermeister Boris Kratz.

Große Vorfreude herrscht schon jetzt bei Marita Dainat, Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft: „Es gibt wieder ein super Programm. Hoffentlich können wir alle Kartenwünsche erfüllen.“ Durch das Programm der 21. Prunksitzung führt Dirk Kellermann als Präsident des Elferrates.

Karten für die Karnevalssitzung gibt es bei „Ford Hansen“ in Kappeln, Telefon 0 46 42 / 10 60, bei Manfred Schmidt, Telefon 0 46 42 / 818 37, bei der Dachdeckerei Dainat in Kronsgaard, Telefon 0 46 43 / 723, und bei „Schreibwaren Hänsgen“ in Gelting, Telefon 0 46 43 / 25 39.