Landgericht Flensburg : Die Leere zwischen den Lücken

von Holger Ohlsen

erstellt am 02.Nov.2017 | 18:03 Uhr

Nach mehr als acht Stunden Vernehmungszeit machte gestern im Flensburger Schwurgerichtssaal wohl nicht nur der Zeuge drei Kreuze, als eine endlos scheinende Befragung ein Ende hatte. Auch die Prozessbeteiligten – Richterbank, Staatsanwalt, Verteidiger und Nebenklagevertreter – verspürten wenig Lust, sich noch länger mit einem Überangebot von Erinnerungslücken zu beschäftigen.

Der junge Mann war einer von drei Insassen des Autos, das die unter Mordanklage stehenden Cousins A.I. und A.R. am 16. April diesen Jahres zum Tatort nach Klues brachte. Im Schlagbaumweg starb in dieser Osternacht Mert Can Altunbas, gerade 20 Jahre alt, nach zwei Stichen aus einem Butterflymesser vor der Tür seines Elternhauses. Und weil die beiden Angeklagten sich gegenseitig beschuldigen und sonst kein Mensch die Tat gesehen hat, hätte der Beitrag dieses Zeugen ein wichtiger sein können. Aber wer von diesem Zeugen einen Beitrag zur Wahrheitsfindung erwartet hatte, wurde enttäuscht.

Völlig erschlafft und komplett in sich zusammengesunken, spürte er für gefühlte Ewigkeiten in der großen Leere zwischen den Erinnerungslücken Antworten auf einfachste Fragen nach, nuschelte leise mit weinerlicher Stimme meist nur eines: „Ich kann mich nicht erinnern.“

Dabei ging es vor Gericht um die Wiederholung sehr klarer protokollierter Aussagen, die dieser Zeuge in zwei polizeilichen Vernehmungen gemacht hatte. Das Butterflymesser, das er beim Angeklagten I. – wohl neben anderen Waffen – gesehen hatte zum Beispiel. Oder das Verhalten der drei Insassen, die auf dem Parkplatz eines ehemaligen Aldi-Marktes in Klues auf die Rückkehr der beiden Cousins warteten, die mit viel Getöse wegen einer in jener Nacht erfolgten Auseinandersetzung des jüngeren Bruders von R. mit Altunbas diese nächtliche Racheaktion gestartet hatten, in Rage losgefahren waren und als Nervenbündel vom Tatort zurückkamen. Gesprächsbedarf hatte da keiner. Und wenn doch, so erinnerte er sich nicht mehr. Auch zu Hause, in seiner Wohnung, die er sich mit einem der Mitfahrenden teilte, soll dieser dramatische Abend nicht mehr Thema gewesen sein. Er sei schlafen gegangen. Die hektischen Aktivitäten seines Mitbewohners, der eine große Zahl von Telefonaten führte, will er nicht mitbekommen haben.

Gleiches gilt für die Vorgeschichte des tödlichen Geschehens. Schon davor waren wohl zwei Expeditionen in Richtung des Elternhauses von Mert Can unternommen worden. Eine, um die Adresse zu ermitteln, eine zweite, um Altunbas wegen eines Streits – diesmal mit dem kleinen Bruder des Angeklagten A. I. – eine Abreibung zu verpassen. Hinweise aus sichergestellten Chatprotokollen hätten dem Erinnerungsvermögen des Zeugen eigentlich auf die Sprünge helfen müssen. „Das ist sein Todesurteil, ich werde ihn abstechen“, soll I. angekündigt haben. Es gab den Aufruf, Messer, Baseballschläger und Schwert mitzunehmen, aber beim Zeugen war nichts hängen geblieben. Er wusste nicht, warum er dabei war, als er mit den Cousins und weiteren Freunden in zwei Autos erfolglos versuchte, Mert Can Altunbas abzupassen. Er war immer nur dabei – und wusste nicht warum.

Am Rande der Hauptverhandlung gibt es unter Prozessbeteiligten nur Vermutungen über die unglaubwürdige Rolle des Zeugen. Eine stets wiederkehrender Druck von außen. Keiner weiß, wer im Hintergrund nicht noch alles die Fäden zieht. Sicher ist: Der Hauptangeklagte I. hatte in der U-Haft ein Handy zur Verfügung. Sicher auch, dass Mitglieder aus dem Mert-Can-Freundeskreis dem Zeugen nach seinem ersten Auftritt vor Gericht – vergeblich – auflauerten. Sicher ist ferner, dass der Zeuge vor seiner Aussage beim ehemaligen Mitbewohner und Mitzeugen übernachtete und danach seine ursprüngliche Aussage, der Angeklage I. habe ein Butterflymesser wie das bei der Tat verwendete besessen, plötzlich wieder einkassierte. Rätselhaft schließlich ein protokollierter WhatsApp-Beitrag. „Hast du die 800 bekommen?“, will sein Mitbewohner kurz vor Eröffnung der Hauptverhandlung wissen. Aber das habe nichts mit dem Prozess zu tun, sagt er. Die 800 Euro sei ihm sein Arbeitgeber noch schuldig gewesen. Immerhin: Als Verteidiger und Richtertisch ihm eindringlich über die Folgen einer Falschaussage belehrt hatten, kehrte eine Erinnerung zurück. Das mit dem Messer wird so gewesen sein, wie protokolliert, sagt er.

Die Hauptverhandlung wird am kommenden Montag um 9.15 Uhr fortgesetzt.