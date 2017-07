Ehemalige Lufthansa-Maschine : Die „Landshut“ kommt nach Deutschland - aber nicht nach Flensburg

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Flensburg | Die ehemalige Lufthansa-Maschine „Landshut“ kommt nicht nach Flensburg. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und seine Beamten entschieden sich für das Dornier Museum in Friedrichshafen, das bereits zahlreiche Flugzeuge präsentiert. In Kreisen des Auswärtigen Amtes wurde das Votum für die baden-württembergische Stadt am Bodensee bestätigt. „Wir freuen uns, dass wir die ‚Landshut‘ in gemeinsamer Anstrengung mit unseren Partnern vor dem endgültigen Verfall und der Schrottpresse retten konnten“, hieß es aus dem Ministerium.

Die „Landshut“ ist das technisches Symbol für den Deutschen Herbst 1977. Die damals neue Sondereinheit GSG-9 hatte im Oktober 1977 mit der Befreiung der über 80 Landshut-Geiseln im somalischen Mogadischu Geschichte geschrieben. Palästinensische Terroristen wollten mit der Aktion auf dem Höhepunkt des „Deutschen Herbstes“ inhaftierte Terroristen der Rote-Armee-Fraktion freipressen.

Während der Friedrichshafener Oberbürgermeister Andreas Brand (Freie Wähler) jubelte, war von der Stadt Flensburg zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Auch Landshut in Bayern hatte sich darum beworben, das Flugzeug ausstellen zu dürfen. In Friedrichshafen soll die „Landshut“ in ein Konzept eingebunden werden, das die historischen Hintergründe beleuchtet. Eine solche Idee hatten auch Flensburg und Landshut verfolgt. Beide Kommunen hatten angekündigt, eigens ein Museum errichten zu wollen, falls sie den Zuschlag erhalten.

Kulturstaatssekretärin Monika Grütters (CDU) sagte laut „Bild“-Zeitung: „Die Zusammenhänge der Entführung und der erfolgreichen Befreiungsaktion im Herbst 1977 sollten historisch beleuchtet werden und die Entschlossenheit eines demokratischen Rechtsstaates zeigen, sich nicht erpressen zu lassen.“

Gabriel erklärte dem Blatt, er sei sich mit Grütters einig: „Die ‚Landshut‘ hat es verdient, in Deutschland eine letzte und würdige Heimat zu finden. Ihre Geschichte ist auch heute noch spannend und auch wieder hochaktuell, in Zeiten, in denen ein ganz anderer Terrorismus unser friedliches Zusammenleben bedroht.“ Nach Meinung des Ministers geht von der „Landshut“ die Botschaft aus: „Wir lassen uns nicht unterkriegen. Dem Terrorismus werden wir uns nicht beugen, wir sind stärker.“

Der Ankauf der „Landshut“ durch die Bundesregierung soll nach offiziell bisher nicht bestätigten Berichten 20.000 Euro gekostet haben. Für den Transport und Restaurierung des Flugzeugs wird ein einstelliger Millionenbetrag veranschlagt.

„Für das Dornier Museum ist dies sicherlich eine wichtige unternehmerische und museale Entscheidung und ein Erfolg in seinen Bemühungen", sagte der Friedrichshafener Oberbürgermeister Andreas Brand dem „Südkurier“. Jetzt gelte es, eine stimmige Präsentation für die Maschine zu finden, „damit hier vor Ort ein bedeutsames Stück deutscher Geschichte vermittelt werden kann“. Mit Gabriel und seinem Ministerium habe das Dornier Museum „einen starken Partner an seiner Seite“.

Der Hintergund der „Landshut“

Im Jahr 1977 erreichte der Kampf der Bundesrepublik gegen den Linksterrorismus der Rote Armee Fraktion seinen traurigen Höhepunkt. Am 13. Oktober wurde die Lufthansa-Boeing „Landshut“ von vier Terroristen gekapert. Sie nahmen mehr als 80 Passagiere und Crewmitglieder der Maschine als Geiseln. Ziel des Gewaltaktes war, die Führungsmitglieder der RAF aus dem Gefängnis in Stuttgart-Stammheim freizupressen. Chefpilot Jürgen Schumann war mit einem Kopfschuss niedergestreckt worden. Am 18. Oktober 1977 stürmte die Eliteeinheit GSG-9 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu die „Landshut“, erschoss vier Terroristen, verletzte eine Komplizin schwer und befreite alle Geiseln körperlich unverletzt.

Die gute Nachricht wurde rasch in Deutschland vermeldet. In den Morgenstunden des 18. Oktober 1977 nahmen sich die RAF-Mitglieder Jan-Carl Raspe, Gudrun Ensslin und Andreas Baader das Leben. Wiederum einen Tag später verkündete die RAF die Ermordung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyers.

Die dramatischen Ereignisse gingen als Deutscher Herbst in die Geschichtsbücher ein. Die „Landshut“ gilt als das technische Symbol jener bleiernen Zeit. Der Deutsche Herbst jährt sich der Deutsche Herbst zum 40. Mal.

von Thomas Schmoll

erstellt am 27.Jul.2017 | 12:12 Uhr