Dollerup : Die Kirche bezahlt weiter für Kita

Die Gemeindevertretung Dollerup billigt Finanzierungsvertrag. Die Unterschriften von Grundhof, Langballig und Westerholz fehlen noch unter dem Vertrag.

von vdl

04. Mai 2018, 12:15 Uhr

Dollerup | Eine längere Hängepartie geht offenbar zu Ende. Auf ihrer jüngsten Sitzung nahm die Gemeindevertretung Dollerup einstimmig den Entwurf des Vertrages zur Finanzierung des evangelischen Kindergartens in Langballig an. Demnach beteiligt sich die kirchliche Seite, die ursprünglich ihre Zahlungen ganz einstellen wollte, zunächst bis 2021 weiterhin an den Betriebskosten. 2018 zahlt sie 10 000, 2019 dann 5000 sowie 2020 und 2021 pro Gruppe schließlich 1000 Euro. Danach soll neu verhandelt werden. Wird keine Einigung erzielt, besteht die Möglichkeit der Kündigung. Dem Vertrag noch zustimmen müssen die Gemeindevertretungen von Grundhof, Langballig und Westerholz.

Nachdem 2012 im gesamten Amt Langballig und auch in der Gemeinde Dollerup die Haushalte von der Kameralistik auf die „Doppik“ (Doppelte Buchführung in Konten) umgestellt und nach aufwändigen Vorarbeiten eine Eröffnungsbilanz mit einer Summe von 4,45 Millionen Euro aufgestellt worden war, konnten nun endlich die ersten beiden Jahresabschlüsse beschlossen werden. 2012 endete bei einer Bilanzsumme von 4 244 552 Euro mit einem Fehlbetrag von 25 422 Euro. Im Folgejahr betrug die Bilanzsumme 4 133 176 Euro mit einem Überschuss von 109 Euro.

Bei den Bau- und Wegeangelegenheiten ging es um dringend notwendige Unterhaltungsarbeiten an Banketten und Straßengräben. Bauausschussvorsitzender Hans-Peter Wree schlug vor, eine Prioritätenliste aufzustellen und die immer wieder erforderlichen Arbeiten in einem sechsjährigen Turnus auszuführen.

Bei der Einwohnerfragestunde kamen zunächst die gegenwärtig laufenden Tiefbauarbeiten zur Sanierung der Trinkwasserleitungen zur Sprache. Erschwerte Sichtverhältnisse müssen nach Aussage von Bürgermeister Peter-Wilhelm Jacobsen bis zum Abschluss in zwei Monaten hingenommen werden.

Die Erschließung des Neubaugebietes „Möllhye“ soll in der 20. Kalenderwoche beginnen. Um den Aufbau neuer Geräte auf dem Kinderspielplatz Breitenstein wird sich die Landjugendgruppe Grundhof kümmern.