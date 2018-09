Sörup : Die Gemeinde will weiter wachsen

Sörup plant ein neues Baugebiet mit 210 Wohneinheiten. Der Feuerwehrchef warnt vor möglichem Personalmangel.

14. September 2018, 16:48 Uhr

Im Söruper Ortskern gehen die Arbeiten zur Umgestaltung ihrem Ende entgegen. Im Bahnhofsumfeld und am Gemeindehaus werden die letzten Arbeiten ausgeführt. Das bedeutet für Sörup allerdings keine Atempause, neue Projekte wurden von der Gemeindevertretung auf den Weg gebracht. Um dabei möglichst planvoll vorzugehen, haben die Gemeindevertreter jetzt Städtebauförderung beantragt. Geographin Anne Kis vom beauftragten Planungsbüro Gerts Gutsche Rümenapp aus Hamburg erläuterte die verschiedenen Planungsschritte.

Ziel sei die Sicherung einer bedarfsgerechten Daseinsvorsorge in Sörup und dem Umland, erläuterte Anne Kis. Neben der Einbindung der Gemeindevertretung sei eine breite Bürgerbeteiligung vorgesehen, um nicht nur vorhandene Daten sondern auch die Wünsche und Ideen der Bürger und Vertreter der Vereine und Institutionen im Zukunftskonzept berücksichtigen zu können.

Wesentlicher Bestandteil der Zukunftsplanung ist das Thema Wohnungsbau. Die Nachfrage nach Wohnungen sei weiterhin hoch, stellte Bürgermeister Dieter Stoltmann fest, obwohl in den vergangenen Jahren drei Wohngebiete erschlossen wurden. Sie seien inzwischen aber schon weitgehend bebaut.

Für Sörup war die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen schwierig. Daher hat die Gemeinde 2014 eine Prüfung alternativer Standorte in Auftrag gegeben. Die favorisierte Ausdehnung nach Norden wurde von den Landesplanungsbehörden und dem Kreis verworfen worden, da die Landesstraße 292 dort der Ausweitung entgegensteht. Stattdessen wurde empfohlen, die südliche Ortslage zu betrachten.

Die entsprechende Planung erläuterte Guntram Blank vom gleichnamigen Architekturbüro den Söruper Gemeindevertretern. Nach diesen Vorlagen soll südlich der Ortslage westlich und östlich der Bahnstrecke ein neues Baugebiet entstehen, das etwa 16 Hektar groß ist und Raum für 210 Wohneinheiten bietet. In einem ersten Bauabschnitt wird die Planung für den zehn Hektar großen Bereich östlich der Bahn aufgenommen. Die Gemeindevertretung gab dafür „grünes Licht“.

Zahlreiche Mitglieder der örtlichen Feuerwehr waren zu der Sitzung gekommen, um den Ausführungen ihres Gemeindewehrführers Dirk Schreiber zu folgen, der über die Fortschreibung des neuen Feuerwehrbedarfsplanes berichtete, den die Wehrführung ausgearbeitet hatte. Schreiber machte deutlich, dass auch die Feuerwehr bei der gemeindlichen Zukunftsplanung mit betrachtet werden müsse, denn bei zusätzlichen Wohneinheiten benötige auch die Feuerwehr mehr Personal und die entsprechende technische Ausstattung. Kurzfristig stehe die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Ortswehr Sörupholz an, so Schreiber, und mittelfristig die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Söruper Wehr sowie ein Fahrzeug mit einer umfangreichen Ausrüstung für die technische Hilfeleistung.

Personell stehe die Gemeindefeuerwehr derzeit sehr gut da, unterrichtete Dirk Schreiber die Gemeindevertreter. In den vergangenen Jahren konnte die Zahl der Aktiven von 180 auf 210 gesteigert werden. Insbesondere die gute technische Ausstattung der Wehren käme bei jungen Menschen gut an.

Schreiber sieht trotz dieser positiven Entwicklung schwierige Zeiten auf die Wehren zukommen, da immer weniger Aktive bereit seien, in der Feuerwehr Führungsaufgaben zu übernehmen. Der Gemeindewehrführer beklagte auch die zunehmende Bürokratisierung, die einen immer größeren Arbeitsaufwand erfordere. So umfasse die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes 150 Seiten.

Bürgermeister Dieter Stoltmann würdigte das Engagement der Feuerwehr. Gemeindevertreter Matz Matzen regte an, die im Bedarfsplan genannten Investitionen in die Finanzplanung der Gemeinde einzubeziehen. Ohne Widerspruch wurde der Antrag der FDP-Fraktion angenommen, auch in Sörup keine Straßenausbaubeiträge mehr zu erheben.