Meyn : Die „gelben Riesen“ von Meyn

vergrößern 1 von 1 Foto: Joachim Hess 1 von 1

Bei einem Spaziergang durch Meyn haben Joachim und Waltraut Heß hinter einer Hecke eine kleine Gruppe besonders hoher Sonnenblumen entdeckt. Sie steht im Garten von Horst Alisch (Foto), der gestattete, die „Riesen“ aus nächster Nähe anzuschauen und ein Foto mit dem stolzen Besitzer aufzunehmen. Alisch ist selbst überrascht, wie gut seine Sonnenblumen in diesem Jahr gedeihen. „Die sind bald vier Meter hoch“, freut er sich. An der Stelle würden seit Jahren Sonnenblumen wachsen, „aber nicht in der Größe“. Warum die dieses Jahr so sehr in die Höhe geschossen sind, kann sich der 84-Jährige nicht erklären. Er habe den Boden ordentlich gekalkt, denn das sei wichtig. Vielleicht habe es aber auch an den vielen Niederschlägen gelegen. „Die Blumen haben ja ordentlich Wasser bekommen“, sagt er.