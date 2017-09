Müllabfuhr in Flensburg : Die gelbe Tonne wird orange

vergrößern 1 von 2 Foto: michael Staudt 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 22.Sep.2017 | 05:59 Uhr

„Deutschlands günstigste Müllabfuhr“ holt im neuen Jahr auch wieder die gelben Tonnen ab: Das Technische Betriebszentrum (TBZ) der Stadt gewinnt nach zehn Jahren Plastik- und Verpackungsmüll-Leerung durch den privaten Wettbewerber Veolia die Ausschreibung des „Grünen-Punkt“-Betreibers Duales System. Damit darf es ab 1. Januar neben Rest- (schwarz), Papier (blau) und Biomüll (braun) auch wieder die gelbe Tonne abholen: „Die gelbe Tonne wird orange“, titelte TBZ-Sprecher Geoffrey Warlies gestern in einer Mitteilung. Was wohl weniger bedeutet, dass die gelben Tonnen künftig orangefarben angemalt werden, sondern dass anstelle der weißen Veolia-Flotte nun wieder die orangefarbenen TBZ-Müllwagen vorfahren.

Erster Vorteil für Flensburgs Einwohner: Ab Januar werden wieder alle vier Tonnen am gleichen Tag abgeholt – und zwar an jenem gewohnten, an dem heute schon blaue, schwarze und braune Tonne geleert werden.

Ein Vorteil der Vor-Veolia-Ära wird allerdings nicht zurückkehren: Wer seine gelbe Tonne nicht selbst an die Straße stellen kann oder möchte, muss – wie bei Veolia – bezahlen: zum Beispiel 4,15 Euro für die bei Einfamilienhäusern gängige zweiwöchige Leerung der 120-Liter-Tonne: „Sonst hätten wir unser Angebot nicht so gestalten können, dass wir den Zuschlag bekommen hätten“, sagt Warlies. So aber darf das TBZ im Kürze fünf oder sechs zusätzliche Stellen ausschreiben. Damit steigt die Zahl der TBZ-Müllwerker auf rund 60 – plus zwölf in den Recyclinghöfen. Die gewonnene Ausschreibung gilt für drei Jahre, so dass das TBZ zunächst bis zum Jahr 2020 die Verpackungsabfälle abfahren darf. „Ich freue mich über diesen Coup“, erklärte TBZ-Verwaltungsratsvorsitzender Arne Rüstemeier, der dieses Amt am 10. Oktober abgibt: „Das schafft auf jeden Fall Synergien.“ Ohnehin zeigten Umfragen, dass die Flensburger mit den Mitarbeitern des TBZ zufrieden seien: „Die sind mit großer Motivation bei der Arbeit.“

Darüber hinaus gab Rüstemeier zu bedenken, dass Flensburg mit den Tonnen gegenüber gelben Säcken in vielen ländlichen Bereichen in einer komfortablen Situation sei.

Zudem gingen Beschwerden zum Plastikmüll auch in der Vergangenheit meist beim TBZ ein, sagt Verwaltungsleiter Ralf Leese: „Die Bürger wussten gar nicht, dass wir nicht zuständig sind.“