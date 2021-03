Lizenzerteilung vor 75 Jahren : Die Geburtsstunde vom Flensburger Tageblatt

Am 4. April 1946 erhielt Ludwig Iversen die Lizenz für die Herausgabe einer neuen, freien Zeitung.

Flensburg | Vor 75 Jahren, genau am 4. April 1946, wurde in Flensburg ein neues Kapitel Zeitungsgeschichte geschrieben. Im Blauen Saal des Deutschen Hauses kam an diesem frühlingshaften Donnerstag eine illustre Gesellschaft zusammen, um einer außergewöhnlichen Zeremonie beizuwohnen – der feierlichen Lizenzvergabe für die Herausgabe einer neuen, freien Zeitung, di...

