Die flexiblen Vorteile von Urlaub im Reisemobil

Auf seinem aktuellen Frühlingsevent präsentiert Wilhelmsen Caravaning in Oeversee 2018er Reisemobile

von Rainer Fischer

19. April 2018, 08:19 Uhr

Unter den vielfältigen Möglichkeiten, einen schönen Urlaub zu genießen, ist die mit einem Reisemobil sicher eine der flexibelsten. Besonders schön sind kurze Ausflüge in die nähere Umgebung, die jederzeit spontan unternommen werden können. Die große Freiheit dabei: Das Reservieren einer Unterkunft entfällt, das sichere Gefühl für die nächste Nacht ist vorhanden, denn das gewohnte Bett ist schließlich immer dabei.



Die große Freiheit individuellen Urlaubs





Weitere Vorteile, insbesondere bei längeren Touren und kompletten Urlaubsreisen: Eine mögliche Flugangst entfällt. Für Gepäck gibt es praktisch keine Grenzen, was günstig bei mitreisenden Kindern ist. Auch der Schnuffi-Wuffi fühlt sich im rollenden Zuhause wohl. Platz ist zudem für Sportgeräte aller Art. Spielt das Wetter am geplanten Wunschort nicht mit, wird kurzentschlossen ein sonnigeres Ziel angesteuert. Und dort ist dank individueller Mobilität Abwechslung angesagt, kein starrer Aufenthalt im Pauschalhotel.

Erfahrene Reisemobil-Besitzer haben diese Vorteile längst überzeugt – Neugierige, die solch alternative Flexibilität zum Standardurlaub suchen, sollten die Anschaffung eines Reisemobils unbedingt erwägen. Naturgemäß bedeutet der Kauf eine deutliche Investition, aber es ist eine klassische Anschaffung fürs Leben und relativiert sich letztlich durch die Vielzahl an Urlauben damit und dem entsprechenden Komfort.



Renommierter Anbieter von Reisemobilen





Empfehlenswert ist auf jeden Fall ein renommierter Anbieter von Reisemobilen wie die Firma Wilhelmsen Caravaning in Oeversee. Direkt an der B 76 / L 317 gelegen (genau Krokamp 1a in 24988 Oeversee) bietet der Spezialist eine bemerkenswert große Auswahl an Reisemobilen – von Sunlight für Einsteiger über Dethleffs im mittleren Segment bis zum Premium-Bereich mit den Marken Carthago und Laika. „In diesem Spektrum bieten wir alle Ausbauvarianten wie Kastenwagen oder solche mit Alkoven sowie teil- und vollintegriert an. Interessierten Kunden erläutern wir gerne alle Details“, sagt Gerhard Wilhelmsen.

Die umfassende Vielfalt beinhaltet die frischen 2018er Modelle aller Marken. Als Neuheit fällt der „Liner For Two“ von Carthago auf, dessen Heck eine üppige Wohnlandschaft mit Lounge-Charakter aufweist. Es gibt ihn erst ab 2019 in Serie, Wilhelmsen Caravaning präsentiert den Prototypen jedoch bereits vorab vom 25. bis 28. Mai!



Allround-Service in eigener Werkstatt





Der inhabergeführte Familienbetrieb ist in jeder Hinsicht gut aufgestellt für alle Aspekte rund um moderne Reisemobile. Kunden profitieren von der hauseigenen Werkstatt für Wartung, Ausrüstung und Reparaturen. Diese wird in Kürze auf dem erweiterten Grundstück von zwei auf sechs Mitarbeiter aufgestockt, „damit wir die steigende Nachfrage unserer Kunden nach technischen Leistungen fachgerecht erfüllen können“, freut sich Gerhard Wilhelmsen. Interessierte Kfz-Techniker wie Mechatroniker haben dort eine berufliche Zukunft, wenn sie eine Affinität für Elektrik und Innenausbau haben.

Eine erfreuliche Auswahl an Zubehör aller Art, günstige Finanzierungen sowie die Vermietung von sieben unterschiedlichen Reisemobilen runden das Portfolio angenehm ab. Sogar einige gebrauchte und aufgearbeitete Reisemobile gehören zum Angebot.



Aktueller Frühlingsevent mit Angeboten





Sein gesamtes Leistungsspektrum stellt Wilhelmsen Caravaning mit dem aktuellen Frühlingsevent heute und morgen vor (21. und 22. April). Jeweils von 10 bis 17 Uhr stehen Reisemobile „zum Anfassen“ zur Verfügung, alle Fragen werden kompetent beantwortet (auch auf Dänisch). Auf Wunsch sind Probefahrten möglich. Ein Vertreter von Alpine präsentiert innovative Radiotechnik. Gegen kleinen Obolus wird für das leibliche Wohl gesorgt, unter anderem mit den legendären Oeversee-Torten. Und interessante Messe-Angebote an Reisemobilen gibt es natürlich auch! Herzlich willkommen beim Frühlingsevent von Wilhelmsen Caravaning in Oeversee!