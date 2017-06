Kundenbefragung : Die Flensburger mögen ihr TBZ

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

Jeder kennt die Müllabfuhr. Doch was ist mit dem TBZ? Kennt jeder Flensburger diese drei Buchstaben? Fast. 94 Prozent aller Befragten, also zumindest beinahe alle, kennen ihren technischen Dienstleister. Das ist einer in einer ganzen Reihe von erfreulichen Werten, die TBZ-Chef Heiko Ewen gestern präsentierte.

Das Technische Betriebszentrum holt nicht nur den Müll ab, nimmt ihn in Recyclinghöfen an und macht die Straßen sauber, sondern möchte auch wissen, ob es das zur Zufriedenheit der Bürger macht. Deshalb hat der städtische Dienstleister nach 2015 erneut an einer bundesweiten Befragung teilgenommen. 450 Menschen wurden angerufen oder angesprochen, das Ergebnis sei damit repräsentativ, so Ewen. Die Befragung habe im Schnitt 13 Minuten gedauert.

„Wir sind etwas weniger gut als vor zwei Jahren“, räumte Ewen ein. Das war’s dann aber auch schon an schlechten Nachrichten. Denn in fast allen Kategorien weisen die Flensburger gute bis sehr gute Werte auf, vor allem im Vergleich mit zahlreichen anderen Städten und Landkreisen, die ebenfalls befragt wurden. 86 Prozent der Befragten sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit des TBZ.

Gefragt wurde nach der Zufriedenheit mit Abfallentsorgung, mit der Sauberkeit in der Stadt, mit den Recyclinghöfen und mit der Erreichbarkeit. Nicht in der Befragung war offenbar das Thema Winterdienst. Bei der Müllabfuhr reicht der Grad der Zufriedenheit von 92 Prozent bei Hausmüll (bundesweiter Bestwert) bis 80 Prozent bei Bio-/Gartenabfall (5 Punkte unter dem Bestwert). „Da wollen wir ran“, sagt Ewen. Auch bei Kategorien wie Zuverlässigkeit, Erscheinungsbild, Freundlichkeit und vollständige Leerung der Tonnen sind die Werte gut bis sehr gut.

Insgesamt etwas niedriger sind sie bei der Stadtsauberkeit (68 bis 79 Prozent); trotzdem sind diese Werte im bundesweiten Vergleich immer noch an der Spitze. Am schlechtesten schneidet die Sauberkeit im Hafenbereich ab.

Bei den Recyclinghöfen gibt es einen kleinen Ausreißer nach unten („nur“ 81 Prozent) bei den Öffnungszeiten. Auch da versuche man etwas zu verändern, so Ewen. Bis Jahresende will das TBZ eine Smartphone-App für Mängelmitteilungen installieren; damit können Bürger umgefallene Bäume im Wald, alte Kühlschränke am Wegesrand, Schlaglöcher auf Straßen und Radwegen mit genauer geographischer Angabe per Foto ans TBZ melden – und erhalten eine Rückmeldung nach Beseitigung.

