Ausstellung in Flensburg : Die Entstehung der Bibel in St. Nikolai

vergrößern 1 von 2 Foto: Marcus Dewanger 1 von 2

Bei der Eröffnung der Bibelausstellung in Sankt Nikolai betrachten Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar, Wolfgang Schmütz (Evangelische Allianz) und Pröpstin Carmen Rahlf eine handgeschriebene Flensburger Bibel von 2003. Insgesamt zwei Wochen bis zum 12. November gastiert in St. Nikolai auf Initiative der Evangelischen Allianz Flensburg und des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg die größte Wander-Erlebnisausstellung Deutschlands zur Entstehung der Bibel und eine in Europa einmalige Dokumentation über die berühmten Schriftrollen vom Toten Meer.