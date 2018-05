Osterby : Die Bürger sollen mitbestimmen

Die Gemeinde Osterby will Einwohner für die Mitarbeit an der Dorfentwicklungsplanung gewinnen. Eine erste Infoveranstaltung soll im Sommer stattfinden.

von shz.de

03. Mai 2018, 12:15 Uhr

Osterby | Lediglich die Osterbyer Mandatsträger waren zur jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung im Feuerwehrgerätehaus erschienen, auf den Plätzen für die Einwohner indes herrschte gähnende Leere. „Wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen gewinnen“, mahnte Bürgermeister Thomas Jessen, als es um den einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss zur Erstellung eines gemeinsamen Dorfentwicklungsplans der Gemeinden Medelby, Holt, Weesby, Jardelund und Osterby ging. Dieser soll alle Gemeinden, die am Kooperationsraum Kirchspiel Medelby teilnehmen, berücksichtigen. Er soll als Basis künftiger Projekte dienen und das Verfahren zur Beantragung von Fördergeldern beschleunigen.

„Wie stellen sich die Bürgerinnen und Bürger die Zukunft vor?“ und „Was ist ihnen wichtig?“ lauteten hierbei die zentrale Fragen. Die Gemeindevertretung möchte durch eine Informationsveranstaltung im Sommer möglichst viele Osterbyer zur Mitarbeit animieren.

Große Diskussion löste die Beratung über die Einrichtung einer Tagespflege zur Versorgung von Pflegebedürftigen aus. Einerseits befürworten die Gemeindevertreter den Bau einer Tagespflege in der Gemeinde Schafflund, andererseits sehen sie aber die geplante Aufgabenübertragung von der Amtsebene auf die Gemeinde Schafflund kritisch. „Welche Auswirkung hat diese Aufgabenübertragung?“ und „Ist damit ein Bau einer Tagespflegeinrichtung in anderen Gemeinden zu einen späteren Zeitpunkt noch möglich?“, lauteten Fragen in der Diskussion.

Der Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung lasse mehrere Lesearten zu, lautete Kritik aus der Gemeindevertretung, mit der Osterby nicht alleine steht – Anfang des Monats hatten bereits die Gemeindevertreter aus Jardelund entschieden, den Abstimmungspunkt zu vertagen.

Außerplanmäßig wurde ein Problem der Freiwilligen Feuerwehr diskutiert. So stellte Sören Timm, Gemeindevertreter und Gemeindewehrführer, heraus, dass die Einweisung in das neue Fahrzeug eine Verpflichtung ist. „Es ist wichtig zu wissen, wo was ist und wie die Geräte richtig bedient werden“, stimmte ihm Klaus Aye zu. Wie die Feuerwehr zukünftig mit aktiven Mitgliedern umgeht, die an den Fortbildungen fernbleiben, blieb vorerst noch offen. Handlungsbedarf, um dieses Problem in den Griff zu bekommen, sieht die Gemeindevertretung. Eine Lösung soll möglichst schnell ausgearbeitet werden.