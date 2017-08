Hospiz Flensburg : Die Arbeit mit Kindern gibt ihr Kraft

Ruhestand? Was für ein Ruhestand? Für Sabine Wilks scheint das Wort vom Unruhestand persönlich erfunden worden zu sein. In ihrer Zeit als Ruheständlerin hilft sie ehrenamtlich im Hospiz, ist Lernpatin für Schüler und setzt sich als Schulmediatorin ein. Und sie strahlt, wenn sie sagt: „Das macht mich glücklich.“

„Krankheit, Tod und Sterben – das macht vielen Menschen Angst.“ Sabine Wilks räumt ein, dass es ihr früher nicht anders ging. Dann litt sie an einer schweren Krankheit, die andere dazu gebracht hätte, aufzugeben. Sabine Wilks und ihren Ärzten gelang es, die Krankheit einzudämmen. In Erinnerung an diese Zeit kam ihr der Gedanke: Wer kümmert sich um Menschen, die ganz hart vom Schicksal getroffen sind und nur noch das Lebensende vor Augen haben? Wer macht die letzten Besorgungen? Wer spricht noch einmal liebe Worte?

Viele Jahre arbeitete Wilks bei der Kreissparkasse Schleswig-Flensburg, die letzten Jahre bis zur Altersteilzeit bei der Sparkasse in Glücksburg. Es kam, wie es kommen musste: Sabine Wilks traf Elke von Hassel, frühere Bürgervorsteherin und langjährige Vorsitzende des Fördervereins für das Katharinen-Hospiz am Park. Was die engagierte Glücksburgerin von der Hospizarbeit zu berichten hatte, das war für Sabine Wilks Antwort auf ihre Fragen. „Ich konnte mir gut vorstellen, das zu machen. Aber ich hatte Zweifel: Kannst Du das überhaupt?“ Sie entschloss sich, einen der Vorbereitungskurse zu absolvieren. Und es zeigte sich: Es funktionierte. Dann ergab sich für Sabine Wilks die Möglichkeit, Lernpatin für Schüler zu werden und als Mediatorin bei der Beseitigung von Konflikten an Schulen zu helfen. Die Arbeit mit Kindern ist für sie das Pendant zur Sterbebegleitung. Egal, welche Beschäftigung: „Überall wird mir Freude und Wertschätzung entgegengebracht. Daraus ziehe ich meine Freude und kann die Belastungen verkraften.“ Auch die Arbeit in ihrem Garten gibt ihr Kraft. „Mein Garten“ kam sofort als Antwort auf die Frage nach einem Lieblingsort.

Belastet sie der Tod von Menschen, die sie in den Monaten vor deren Ende begleitet hat? Wie andere ehrenamtliche Mitarbeiter verweist Sabine Wilks auf die gründliche und sehr gute Betreuung durch die Fachkräfte. „Sie geben uns Halt, wenn wir ihn einmal brauchen.“



von Joachim Pohl

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:46 Uhr