Kunst in Flensburg : Die Ästhetik des Alltags

von Joachim Pohl

erstellt am 16.Nov.2017 | 10:59 Uhr

„Sie hat ein wahnsinniges Auge fürs Detail“, sagt Thomas Messerschmidt über Frauke Gloyer. Es sind überwiegend sehr junge Bilder, die er derzeit und noch bis zum 1. Dezember zeigt. Die Details finden sich einerseits im Umgang mit Licht und Gegenlicht in den großen Landschaftsbildern, andererseits in der Struktur eines Seesterns, einer Makrele oder eines Hahns. „Man findet gewiss nicht viele Maler, die sich einen Seestern als Motiv aussuchen“, sinniert der Galerist. Oder auch eine Luftschlange, die von Silvester übrig geblieben ist.

Die aus Flensburg stammende Künstlerin, die in Braunschweig studiert hat und seit Jahren an der nordfriesischen Westküste in Neugalmsbüll lebt, malt natürlich den großen Nolde-Himmel über der Marsch. Die Abstufungen vom fast schon grellen Weiß über leuchtendes Blau bis hin zu undurchdringlichem Grau machen den Reiz dieser Landschaftsportraits aus. Da darf das blühende Rapsfeld nicht fehlen, das Frauke Gloyer aber bar jeden Farbkitsches in die Komposition integriert. „Malen nach Sicht“ nannte Nikolaus Störtenbecker einmal diese Art, sich der Landschaft, der Natur erst zu nähern und dann im Bild festzuhalten.

Gloyer hat ein großes Faible für Tiere. Zu sehen ist Maus Nr. 12 in typisch „mausischer“ Hockstellung. Messerschmidt berichtet, dass sie ihre Modelle in Lebendfallen fängt, sie malt und anschließend in fünf Kilometer Entfernung in der Marsch aussetzt. Die Mäuse 1 bis 11 fehlen leider in der Ausstellung.

Die nordfriesische Landschaft wird nicht überhöht, sondern halb realistisch, halb romantisch dargestellt. Eine Gruppe einsamer Häuser – einmal im Schnee, einmal aus der gleichen Perspektive in „starry starry night“. Beide Bilder haben rote Punkte: Ja, sie wurden zusammen verkauft, sie bleiben zusammen. Gut so.

Frauke Gloyer hat den Blick für die kleine Ästhetik im Alltag: der Teller mit Kirschen, eine liegt daneben, gestapelte alte Körbe, ein Trecker im Dämmerlicht, „Eggen bei Vollmond“.

Frauke Gloyer. Kunsthandlung Messerschmidt, Norderhofenden 16, bis 1. Dezember

dienstags, mittwochs, donnerstags 14.30-18 Uhr; donnerstags, freitags, sonnabends 9.30-13 Uhr kunst-messerschmidt.de