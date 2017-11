Diako veröffentlicht zweiten Teil ihrer Unternehmens-Chronik

vergrößern 1 von 2 Foto: om 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 16.Nov.2017 | 15:31 Uhr

Die Diako Flensburg präsentierte November im Fliednersaal vor gut 70 Interessierten den jetzt erschienenen zweiten Teil ihrer Unternehmens-Chronik. Unter dem Titel „Gezeitenwechsel – Die Evangelisch-Lutherische Diakonissenanstalt zu Flensburg von 1930 bis 1970“ arbeiteten Ulrike Winkler und Hans-Walter Schmuhl die Zeit des Nationalsozialismus und die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik auf. Die Historikerin Dr. Ulrike Winkler aus Trier und ihr Kollege Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl von der Uni Bielefeld hatten von der Diako den Auftrag zur wissenschaftlichen Untersuchung des Zeitraumes erhalten. Die Initiative hierzu kam von Pastor Frank Schlicht, Altrektor der Diako, und Pastor Wolfgang Boten, dem jetzigen Rektor. „Ohne Erinnerung werden das Verstehen der Gegenwart und die Weichenstellungen für die Zukunft schwierig“, so Pastor Frank Schlicht. „Wir wollten keine Festschrift, sondern eine sachliche, angemessene Beurteilung, die Legendenbildungen entgegenwirkt.“ Im Sommer 2016 begannen die Historiker ihre Recherchen. Die Arbeit führte sie vor allem ins Archiv der Diako, aber auch in das der Dänischen Zentralbibliothek und ins Landesarchiv. Die Diako-Chroniken erscheinen in der „Großen Schriftenreihe“ der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte. Mit dem zweiten Teil der Chronik knüpften die Diako und die Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte an eine Zusammenarbeit an, die 1992 den ersten Teil hervorbrachte: Vor 25 Jahren verfasste Dr. Harald Jenner den ersten Teil der Diako-Geschichte bis in die 1930er Jahre.



Ulrike Winkler, Hans-Walter Schmuhl: Gezeitenwechsel – Die Evangelisch-Lutherische Diakonissenanstalt zu Flensburg von 1930 bis 1970. Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte, Flensburg 2017. 256 Seiten, 27,50 €. ISBN 978-3-925856-80-8