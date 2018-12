Diako-Beschäftigte in Sorge

Krankenhaus soll in neue gGmbH überführt werden und will im kommenden Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben

von Julian Heldt

05. Dezember 2018, 13:56 Uhr

Es herrscht Verunsicherung bei den Beschäftigten der Diako: Die rund 1400 Mitarbeiter des Krankenhauses sollen in eine neue gemeinnützige GmbH (gGmbH) überführt werden. Kritik kommt hierzu von der Mitarbeitervertretung der Diako. Sie fürchtet ein Spaltung der Belegschaft, da die Zentralverwaltung weiterhin Teil der Körperschaft des öffentlichen Rechts bleiben soll. „Dies führt dazu, dass wichtige Veränderungen und Entscheidungen nicht mehr in unserer Diako, sondern nur noch bereichsbezogen kommuniziert werden. Daraus folgt, dass tiefgreifende Sparvorhaben mit Bettenabbau, Stationsschließung und Personalabbau offenbar nur noch Ärzte, Pflegekräfte und im Funktionsbereich tätige Kollegen etwas angeht und die der Zentralverwaltung zugeordneten Mitarbeitenden nicht“, heißt es in einem unserer Redaktion vorliegenden Informationsbrief der Mitarbeitervertretung.



Mitarbeiter können Tarifvertrag wählen





Die Gründung der neuen gGmbH ist Teil der Vorbereitungen für das geplante Zentralkrankenhaus am Peelwatt. Das Franziskus-Krankenhaus der Malteser ist ebenfalls als gGmbH organisiert. Bestimmte rechtliche Aspekte ließen sich hierdurch einfacher gestalten, erklärt Diako-Vorstand Pastor Wolfgang Boten. „Es geht uns hauptsächliche um strukturelle Klarheit“, ergänzt Geschäftsführer Ingo Tüchsen. Alle Krankenhaus-Mitarbeiter hätten nach der Überführung in die gGmbH im Jahr 2021 die Wahl, ob ihr Arbeitsvertrag weiter den Richtlinien der Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) unterliegen soll oder ob sie einem neuen Flächentarifvertrag beitreten wollen. „Hieraus würden sich für die Beschäftigten mehr Chancen als Risiken ergeben“, sagt Christian Peters, Sprecher der Geschäftsführung. Für neue Mitarbeiter soll automatisch der mit den Gewerkschaften ausgehandelte Flächentarifvertrag gelten.

Ausdrücklich betonen Vorstand und Geschäftsführung der Diako, dass die Gründung der gGmbH nichts mit der angespannten wirtschaftlichen Lage zu tun habe, in der sich das Krankenhaus seit einigen Jahren befindet. Seit einigen Jahren befindet sich das Krankenhaus in den roten Zahlen. „Uns fehlt ein Wachstum. Es ist uns nicht gelungen, die Erlösseite zu verbessern. In einigen Bereichen hat das Krankenhaus sogar Patienten verloren“, heißt es in einem Schreiben des Vorstandes an die Belegschaft. Peters erklärt die angespannte Lage insbesondere mit der langen Bautätigkeit in der chirurgischen Abteilung. „Ein Umbau im laufenden Betrieb birgt immer ein hohes wirtschaftliches Risiko“, sagt er. Nach dem kürzlich erfolgten Abschluss der Bauarbeiten peilt das Krankenhaus für das nächste Jahr wieder schwarze Zahlen an.



Ärger über Informationspolitik





Die Diako-Beschäftigten fühlen sich derweil schlecht informiert. „Wir Mitarbeiter sind von der desolaten wirtschaftlichen Lage unseres Krankenhauses völlig überrascht“, lassen sie unsere Redaktion in einem anonymen Schreiben wissen. Sorge bereitet den Beschäftigten auch, dass in der Pflege bis zu 15 Arbeitsplätze wegfallen sollen. „Die Mitarbeiter sind beunruhigt. Wir betonen aber immer wieder, dass niemand Angst um seinen Job haben muss“, erklärt Pflegedirektorin Friederike Hohmann. Offene Stellen würden lediglich nicht nachbesetzt werden. „Wir werden eine kleine Station schließen, weil sie wirtschaftlich schwer zu betreiben ist“, so Hohmann. Auf die Patientenversorgung habe dies jedoch keine negativen Auswirkungen.

Hartnäckig hält sich unter den Beschäftigten das Gerücht, dass im Zuge des neuen Zentralkrankenhauses die Kinderklinik, Frauenklinik und auch die Psychiatrie zu den Maltesern wechseln könnte. „Das ist eine Katastrophe für uns Mitarbeiter: Erst werden wir in eine gGmbH gedrückt und dann noch einmal zu den Maltesern abgeschoben. So geht man nicht mit Mitarbeitern um. Wir haben Angst“, wird unserer Redaktion in dem anonymen Brief mitgeteilt. Vorstand und Geschäftsführung wollten dies gestern weder bestätigen noch dementieren. Vielmehr könnten hierzu noch keine konkreten Aussagen getroffen werden, weil im Zuge des geplanten Zentralkrankenhauses noch viele Gespräche ausstünden.

Ob dies die Beschäftigten beruhigt? „Immer neue Hiobsbotschaften lösen die alten ab und malen in Summe ein Desaster“, erklärt die Mitarbeitervertretung in ihrem Informationsbrief.