Seenotrettungsboot „Werner Kuntze“ : DGzRS in Langballigau: Verlässliche Hilfe bei Notfällen auf See

vergrößern 1 von 2 Foto: DGzRS 1 von 2

Langballigau | 21 Rettungs- und Hilfsorganisationen bringt die Bundespolizei am 16. September zusammen – zum Blaulichttag. Gemeinsam werden sie an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr an der Hafenspitze in Flensburg die Arbeit der Retter und Helfer präsentieren. Wir stellen die Beteiligten in loser Folge vor. Heute: Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Sonne, Regen und Wind wechseln sich über der Flensburger Förde innerhalb kurzer Zeit ab, als das Seenotrettungsboot „Werner Kuntze“ zu einem Hilfseinsatz ausläuft. Seine freiwilligen Besatzungsmitglieder wohnen alle in der Nähe. Selbst wenn die Seenotleitung Bremen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) die Helfer aus ihrem Wochenende in den Hafen von Langballigau ruft, sind sechs bis sieben Minuten später die Rettungswesten angelegt, und die Maschine des Rettungskreuzers läuft. An diesem Tag hat eine Segelyacht über den internationalen Sprechfunk-Notrufkanal 16 ein treibendes Boot ohne Besatzung gemeldet. Gedanken jagen durch die Köpfe der vier Seenotretter: Sind Schiffbrüchige im Wasser? Wie lange schon?

Dänemark liegt zum Greifen nah. Schnell hat die „Werner Kuntze“ die Bundesgrenze in der Mitte der Förde erreicht – und überschritten. Seenotretter kennen keine Grenzen. Ein Anruf der Seenotleitung in Århus genügt, und die zuständigen dänischen Kollegen wissen: Das deutsche Rettungsboot wird gleich vor Ort sein.

Die Segelyacht trifft zuerst bei dem treibenden Boot ein und meldet: Segel eingepackt, Ruder nicht gesteckt. Vermutlich war niemand an Bord, vielleicht hat sich das Boot losgerissen. Die Seenotretter beseitigen das gefährliche Schifffahrtshindernis und schleppen es nach Langballigau. Dort beginnt die Wasserschutzpolizei, die Herkunft zu ermitteln. Die Seenotretter bleiben „auf Empfang“ – man weiß ja nie.

Die 16 Freiwilligen der Station Langballigau, die sich in vier Wachen ablösen, fahren Jahr für Jahr etwa 30 bis 50 Einsätze. Darunter ist Routine, aber auch manche Dramatik. Denn die Ostsee ist kein Ententeich. „Vor einiger Zeit ging es nicht weit von hier um Leben und Tod“, erinnert sich Vormann Johannes Lund (66) und weist mit der Hand fördeauswärts über ein paar Fischkutter hinweg. Im letzten Augenblick erreichten die Seenotretter damals einen Angler, der bei Dunkelheit weit draußen auf einer Sandbank stand. „Ungewöhnlich hoch auflaufendes Wasser wäre ihm beinahe zum Verhängnis geworden. Als wir eintrafen, stand er bereits bis zum Hals im Wasser. Seine Wathose war vollgelaufen. Er hatte keine Chance mehr“, schildert der 2. Vormann Oliver Bohn. Der Schneidwerkzeug-Mechanikermeister war damals Schiffsführer.

Hintergrund: Die DGzRS Die 16 Seenotretter in Langballigau gehören zu den mehr als 800 Freiwilligen der DGzRS. Sie ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst in Nord- und Ostsee. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält sie rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote auf 54 Stationen zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten einsatzbereit – rund um die Uhr, bei jedem Wetter. Die gesamte unabhängige und eigenverantwortliche Arbeit der Seenotretter wird ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert, ohne Steuergelder. Seit Gründung der DGzRS 1865 haben ihre Besatzungen mehr als 84.000 Menschen aus Seenot gerettet oder drohenden Gefahren befreit. Schirmherr des Rettungswerkes ist der Bundespräsident. Die Schiffsklasse der „Werner Kuntze“ umfasst 21 Seenotrettungsboote und gilt als eine der besten Klassen, die die DGzRS jemals entwickelt hat.

Im Ort sind sie eher unscheinbar. „Wir fahren nicht mit Blaulicht durch die Straßen. Wir sind dort im Einsatz, wo uns in der Regel niemand zuschaut“, sagt Sören Kuper (40). „Aber wir haben eine tolle Aufgabe und können vielen Menschen helfen. Gemeinschaftlich erfolgreich zu sein, stärkt unseren Zusammenhalt. Und mit der modernen, aufwendigen Technik, die uns die DGzRS anvertraut, sind wir in einem wunderschönen Revier unterwegs.“

Langballigau gehört zu den jüngeren Stationen der DGzRS. Erst 1975 wurde sie eingerichtet. Die ersten Freiwilligen waren überwiegend Zollbeamte. Es gab dort damals noch eine „Grenzaufsichtsstelle“, mehr eine Baracke, die auch die Seenotretter als erstes Stationsgebäude nutzen durften, bevor 1999 an gleicher Stelle der massive heutige Rettungsschuppen errichtet wurde.

Vormann Lund, selbst Landzöllner, wurde in Langballigau geboren. Als er nach einigen Versetzungen Anfang der 1990er Jahre in seinem Geburtsort mit dem kleinen Hafen und seinen etwa 150 Liegeplätzen sesshaft wurde, ging er ganz gezielt zu den Seenotrettern. „Ich bin schon als kleiner Junge mit den Fischern rausgefahren, die See ist einfach mein Ding.“ Für die Seenotretter ist es unabdingbar, dass alle einander bedingungslos vertrauen können – vor allem in schwierigen Situationen. Denn auf der „Werner Kuntze“ sind sie zwar zu dritt oder zu viert, dennoch immer auf sich allein gestellt. „Wir können uns hundertprozentig aufeinander verlassen. Das ist wirklich eine tolle Mannschaft hier“, sagt Oliver Bohn.

Eine Multimedia-Reportage über die Seenortretter von Helgoland können Sie unter helgoland.shz.de lesen.

von sh:z

erstellt am 01.Sep.2017 | 16:30 Uhr