DGB: Perke Heldt geht – Mathias Wötzel kommt

von Antje Walther

18. April 2018, 05:14 Uhr

Personalwechsel beim DGB: Nach 37 Jahren Tätigkeit als Gewerkschaftssekretärin wurde Perke Heldt (Mitte, mit DGB-Chefin Susanne Uhl) in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger ist Mathias Wötzel (54), er war Betriebsrat beim Windanlagenhersteller Senvion in Husum, IG-Metall-Vertrauensmann und DGB-Chef im Nordfriesland. Die gebürtige Sylterin Heldt war für den DGB in Husum, Rendsburg, Itzehoe, Heide und Flensburg tätig. Sie hat unter anderem das Projekt der ersten Beratungsstelle Frau & Beruf mit initiiert. Für ihr ehrenamtliches Engagement – etwa die Aufarbeitung des KZ Husum-Schwesing– wurde sie mit der Schleswig-Holstein-Medaille ausgezeichnet.