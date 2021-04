1. Mai-Kundgebung : DGB fordert mehr Solidarität und weniger Ausgrenzung

Bessere Arbeits- und Lernbedingungen: Der DGB fordert, gerade in der Krise in die Gemeinschaft zu investieren.

Flensburg | In diesem Jahr können wieder unter Corona-Auflagen Maikundgebungen stattfinden. In Flensburg beginnt die Kundgebung am 1. Mai auf dem Südermarkt um 11 Uhr. Das teilte der DGB mit. Das diesjährige Motto lautet: Solidarität ist Zukunft. „Wenn wir in den langen Monaten der Pandemie eines gelernt haben, dann das: Niemand bewältigt diese Krise allein. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.