Sörup : Der Strom bleibt im Dorf

Das Gemeindewerk Sörup liefert ab dem Jahreswechsel im Ort erzeugten Strom. Interessierte erfahren bei einer Infoveranstaltung am 29. Oktober im Bürgerhaus Näheres.

von shz.de

18. Oktober 2018, 16:58 Uhr

Von seinem Bürofenster aus kann Jürgen Jordt die Windräder im Söruper Ortsteil Barg und Schwensby sehen. Draußen ist kaum ein Windhauch zu spüren, trotzdem drehen sich die Rotoren. „Das reicht, um die Privathaushalte in Sörup mit Strom zu versorgen“, ist Jordt sich sicher. In einem Jahr erzeugen die neun Söruper Windräder etwa 50 Millionen kW Leistung, das ist genug Strom für etwa 16 000 Haushalte.

Gemeinsam mit Sven Bahnsen ist Jordt Geschäftsführer des Gemeindewerks Sörup. „Ja, die Anspannung steigt“, verrät der 49-jährige Landwirt aus Sörup-Barg. Drei Jahre hat es gedauert von der ersten Idee bis nun in drei Monaten das Gemeindewerk ans Netz gehen wird. Nach der Unternehmensgründung Ende Mai dieses Jahres sind in den vergangenen Monaten die organisatorischen und rechtlichen Grundlagen geschaffen worden. So wurden von den Gesellschaftern, das sind die Gemeinde Sörup mit 51 Prozent der Anteile, der Dienstleister Nordgröön, die drei Windparkbetreiber in Sörup und die Biogas GmbH, die zwei Geschäftsführer ernannt. Dann erfolgte die Ausschreibung des Dienstleisters und des Stromeinkäufers. Beide Ausschreibungen gingen an die Firma Nordgröön.

Festgeschrieben wurde, dass der Stromeinkäufer den in Sörup produzierten Strom vorrangig Verbrauchern vor Ort anbietet. Im Falle einer Unterversorgung soll regenerativer Strom aus der Region hinzugekauft werden. Am 26. Oktober werden die Netzentgelte veröffentlicht. Ab dem Tag kann auch das Gemeindewerk seine Preise kalkulieren. Sie sollen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am Montag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus bekannt geben werden.

„Wir werden uns im unterschnittlichen Preissegment bewegen“, verspricht Jordt. Ab dem Termin wird auch die Homepage des Gemeindewerkes freigeschaltet. Dort kann jeder mithilfe eines Tarifrechners selber ermitteln, wie hoch sein Söruper Strompreis sein wird.

Das Interesse an dem Söruper Ökostrom sei schon jetzt groß, sagt Jordt, bei ihm seien vielen Anfragen eingegangen. Nicht nur die Söruper können den Strom aus dem Gemeindewerk erhalten, erklärt er. Auch Interessenten außerhalb Sörups könnten ihren Strom beziehen. Eine weitere Frage, die immer wieder gestellt werde, betreffe die Liefersicherheit. Diese sei immer durch den Grundversorger gesichert, kann der Geschäftsführer Interessenten beruhigen.

Die Kalkulation der benötigten Strommenge und deren Einkauf sei ein komplizierter Vorgang, macht Jordt deutlich: Die benötigte Gesamtmenge wird für die kommenden 24 Stunden geordert. Die aktuell benötigte Strommenge wird im 15 Minuten Takt gekauft. So ein System sei nur mit einem leistungsstarken Partner zu leisten, so Jordt. Die Firma Nordgröön habe durch ihre verschiedenen Abnehmer im Norden die Möglichkeit, zu viel eingekauften Strom in andere Netze zu leiten und bei einem zu niedrigem Angebot, von regionalen Erzeugern regenerativen Strom zuzukaufen.

Auch Gewerbebetriebe können den Söruper Strom bekommen. Da deren Abnahmemengen stark variieren und großen Schwankungen unterliegen, sollen ihnen indiviuelle Tarife unterbreitet werden.

„Wichtig ist uns, die Wertschöpfungskette in der Region zu belassen“, unterstreicht Jordt. Er ist hoffnungsvoll in der Region genügend Abnehmer für das neue Angebot zu finden. Alleine der Windpark Barg-Schwensby habe 90 Anteilseigner. „Die werden ja wohl ihren eigenen Strom abnehmen“, glaubt Jordt.

Er wird ernst, wenn es um die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens geht: „Wir deckeln die Kosten, wo es geht“, sagt er. Die Geschäftsführer erhalten zunächst kein Gehalt, und das Büro ist in den Privaträumen von Jordt untergebracht. Außerdem habe man ein Team von innovativen und kreativen jungen Leuten mit vielen neuen Ideen, die „Überzeugungstäter“ sind, wie Jordt es formuliert.

Für diese „Zukunftsdenker“ sei das Söruper Modell ein Anfang. Bereits jetzt werde über die Nutzung von überschüssigem Windstrom zur Herstellung von Wasserstoff nachgedacht. Diesen können man bei Bedarf wieder in Strom umwandelt. Jordt hat dafür eine einfache Begründung. „Warum sollen wir unseren regional erzeugten Strom billig nach Süden verkaufen, wenn wir die Möglichkeit bekommen, ihn hier vor Ort zu veredeln.“ Man werde im Energiebereich in Zukunft noch einiges aus Sörup hören, verspricht er und versprüht dabei eine große Portion Enthusiasmus.