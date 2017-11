Hochschule Flensburg : Der neue Präsident aus dem Süden

vergrößern 1 von 1 Foto: Gatermann 1 von 1

von Antje Walther

erstellt am 29.Nov.2017 | 23:19 Uhr

Die Hochschule Flensburg, die frühere Fachhochschule, hat einen neuen Präsidenten. Mit großer Mehrheit (neun Stimmen) wählte der 13-köpfige Hochschulsenat gestern Nachmittag den promovierten Maschinenbauer Christoph Jansen (45).

Zuletzt hatte der Physiker als Director Global Operations bei Siemens in Erlangen gearbeitet. Für den zweiten Kandidaten, den die Findungskommission dem Senat vorgeschlagen hatte, Honorarprofessor Dr. Stefan Kayser von der EBS Business School Oestrich-Winkel, stimmten drei Senatoren. Die Wahl für sechs Jahre war notwendig geworden, nachdem Vorgänger Prof. Holger Watter – Anfang 2015 auf Vorschlag seiner Professorenkollegen ins Amt gewählt – sich nach weniger als zwei Jahren zurückgezogen hatte.

Auch deshalb hatten Findungskommission und Hochschulrat sich diesmal nur für externe Bewerber unter den 28 Kandidaten um den Chefposten an der Kanzleistraße stark gemacht – was im Präsidium zu Irritationen führte, da auch mehrere Flensburger Professoren ihren Hut in den Ring geworfen hatten.

Der neue Präsident wird nun auch die Aufgabe haben, die Hochschule zu einen, in deren Führung es zuletzt unterschiedliche Auffassungen gegeben hatte. Unter anderem ging es um die Verteilung der Gelder, aber auch um den Umfang wissenschaftlicher Stellen – und die Frage, ob die Hochschule die sich zwischen 2002 und 2015 auf 4000 Studenten verdoppelt hat, weiter wachsen soll, obwohl die Mittel eher auf 2000 angelegt sind. In den Energiewissenschaften waren die Studentenzahlen zuletzt schon zurückgegangen.

Als Präsident wolle er Räume für Innovationen schaffen, die von allen Mitgliedern der Hochschule gefüllt werden sollten, sagte Jansen unmittelbar nach seiner Wahl und ergänzte, er halte es für einen Vorteil, wenn er „als nur Promovierter“ ohne eigenen Fachbereich das Haus führe: „Ich muss nicht sagen, ich habe etwas Tolles gemacht“, so Christoph Jansen im Tageblatt-Gespräch.

Dafür will der neue Chef die Hochschule im Technologietransfer an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft voranbringen. „Dr. Jansen bringt mit seinen akademischen und beruflichen Erfahrungen als Physiker und Manager in einem großen deutschen Technologie-Konzern alle Voraussetzungen mit, um die Hochschule Flensburg in die Zukunft zu führen“, lobt auch Wissenschaftsministerin Karin Prien. Eine erste Verbesserungsmöglichkeit hat Jansen auch schon ausgemacht: „Die Wahrnehmung der Hochschule im öffentlichen Raum kann besser werden“, findet er. Das fange bei der Beschilderung an: „Es braucht auch Verkaufshilfen.“ Dabei kann er sich stärkere Kooperationen mit der Stadt vorstellen.

Hochschulrats-Vorsitzende Cathy Kietzer erkundigte sich bei Jansen, ob die Familie, in Aachen und Erlangen sozialisiert, und insbesondere die 15-jährige Tochter die Flensburg-Bewerbung unterstützt hätten. „Es war schon eine sehr bewusste Entscheidung“, sagt der neue Präsident und ergänzt artig: „Die Stadt bietet viel.“ Außerdem habe er schon familiäre Bindungen nach Norddeutschland. Seine Frau ist Hamburgerin.