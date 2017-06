Selbsthilfe-Bauverein Flensburg : Der Mann, der den SBV groß machte

vergrößern 1 von 1 Foto: marcus dewanger 1 von 1

Herr Dankowski, gefühlt sind Sie schon immer beim SBV. Erinnern Sie noch, wie Sie nach Flensburg kamen?

Ja, es ist fast 16 Jahre her. Ich hatte mich auf Initiative von Helmut Schumann hier beworben. Das war für mich eine große Ehre. Ich war damals bei der kommunalen Kieler Wohnungsbau-Gesellschaft. Da war der SBV ja noch viel kleiner, aber landesweit bekannt für innovative Projekte insbesondere des genossenschaftlichen Miteinanders. Da hatte mein Vorgänger Helmut Schumann viele gute Ideen. Wir waren die erste Genossenschaft im Land, die einen eigenen Sozialarbeiter hatte, und die ersten mit eigenem Gemeinschaftsraum als Treff. Ich war erst in Hamburg, dann in Kiel. Aber hier in Fruerlund wurde ich sehr schnell von den Leuten auf der Straße angesprochen.

Sie haben sich in all den Jahren sehr mit dem SBV verbunden, und man verbindet Sie mit dem SBV. Warum sind Sie nie nach Flensburg gezogen?

Dieser Abstand tut schon auch gut. Helmut Schumann, der hier mittendrin wohnte, war eigentlich 24 Stunden im Dienst. Ich hatte aber immer hier eine Wohnung.

Ein Coup war die Wobau-Übernahme 2006. Was war für Sie am Aufregendsten in den 16 Jahren?

Das war sicher die aufregendste Zeit. Die Vorbereitung der Übernahme der kommunalen Gesellschaft war die einmalige Chance, die kommunale Wobau mit der Genossenschaft zusammenzubringen.

Hatten Sie auch mal Angst, dass es zu groß werden könnte für den damals vergleichsweise kleinen SBV?

Die Sorge hatte ich nie. Ich wusste immer, wer mir in beiden Unternehmen und insbesondere hier im SBV-Aufsichtsrat mit Klaus Hartwig und Peer Oberg, aber auch bei den Mitarbeitern zur Seite steht.

Haben sich alle Hoffnungen erfüllt?

Wir waren noch erfolgreicher als wir gedacht hatten. Auch mit etwas weniger Erfolg wäre es gutgegangen.

Was wäre nicht möglich gewesen ohne die neue Größe?

Wir konnten viel mehr Sozialmanagement machen, weil wir durch die schiere Größe mehr Einnahmen hatten. Wir konnten auch mehr modernisieren und sanieren, weil wir finanziell bessere Möglichkeiten hatten und weil unsere personelle Ausstattung besser war. Und wir können heute mehr neu bauen, was damals der kleine SBV nicht geschafft hätte. Der große Umbau Fruerlund wäre für den kleinen SBV ungleich schwieriger gewesen, weil man auch immer Quersubventionierungen aus bestehenden Objekten braucht. Angesichts von 700 Wohnungen, die wir in Fruerlund auch tauschen mussten: Wir hätten gar nicht die Wohnungszahl gehabt.

Die Projekte sind in den vergangenen Jahren immer zahlreicher geworden. Welches ist im Nachhinein Ihr Lieblingsprojekt?

Fruerlund ist immer noch das Lieblingsprojekt. Da hängt unheimlich viel Herzblut dran. Ich werde die Fragen bei den ersten Mitgliederversammlungen nicht vergessen, als wir den Leuten erklärten, dass wir abreißen und neu bauen. Wir mussten ja auch Leute verpflanzen, die schon 40 Jahre hier wohnten. Das hat mich schon berührt – und das Ergebnis macht mich stolz. Das erste Servicehaus auf dem Sandberg war auch so ein Projekt. Wenn man Dinge zum ersten Mal macht, sind sie immer besonders.

Wann war das genau?

Das haben wir noch vor der Fusion zusammen mit den Kollegen des FAB und der AWO gemacht. Ich hatte die Idee des Service-Wohnens aus Kiel mitgebracht und mich gefreut, dass wir es am Standort des in die Jahre gekommenen AWO-Altenheim Sandberg umsetzen konnten.

Sind die Servicehäuser auch die Antwort auf den demografischen Wandel?

Wir haben drei Servicehäuser. Der Neubau am Schottweg wird kein Servicehaus im klassischen Sinn, sondern ein Haus mit Service. Wir bauen immer möglichst barrierearm, immer so, dass wir eher kleinere Wohnungen bauen – eben auch solche, die sich ältere Menschen leisten können. Ich bin überzeugt, dass wir mehr und mehr Menschen haben werden, die sich das teure Wohnen nicht leisten können.

Berücksichtigen denn alle sechs, sieben aktuellen Projekte des SBV diese Dinge?

Ja, das sind keine behindertengerechten Wohnungen, aber barrierearm, in den meisten Fällen mit Aufzug und bodengleichen Duschen. Wir denken auch intensiv darüber nach, überall die Möglichkeit von Notruf- oder Assistenzsystemen zu schaffen. Unser neuer „Mürwiker Garten“ am Schottweg ist genau darauf eine Antwort. Preiswert bauen und wohnen, überwiegend öffentlich gefördert – und mit der spannenden Kombination Seniorenwohnen und Kita in einem Haus.

Die Unternehmensform Genossenschaft hatte eine Weile eine altmodische Anmutung. Ist das vorbei?

In der Summe der Genossenschaften waren wir vor 15 bis 20 Jahren vielleicht etwas betulich und verstaubt. Auch viele Kollegen haben gemerkt, welches Pfund sie haben in der Rechtsform, die man wunderbar in der Gemeinschaft mit Leben füllen und etwas Besonderes daraus machen kann. Ältere Mitglieder nehmen unsere Angebote besser an. Es fällt uns schon noch schwer, Jüngere in Einrichtungen wie das 360-Grad oder das Komm-rein zu holen.

Fast alle genossenschaftlichen Sektoren hatten ihre Krise – von den Meiereien bis zur Coop: Warum hatten die Baugenossenschaften nie eine Krise?

Das Geschäftsmodell ist stabiler, weil die Mitglieder bei uns leben und sich genau dafür gefunden haben. Wir sind meistens in kleineren Einheiten unterwegs. Unsere Prüfungspflicht jedes Jahr hat einen großen Vorteil, so dass die finanzielle Stabilität gewährleistet ist.

Dass der SBV auch eine Bank ist: Macht das die Investitionen der letzten Jahre und der Zukunft erst möglich, oder ist das unabhängig davon?

Das ist nicht völlig unabhängig. Es ginge etwas weniger auch ohne. Aber es ist tatsächlich das Sahnehäubchen obendrauf. Wir nehmen weniger Bankkredite in Anspruch, wir haben weniger grundbuchliche Belastungen in unseren Büchern. Und wir müssen per se erstmal nicht tilgen. Die Sparmittel sind da.

Aber sie geben vier Prozent Dividende und die Zinsen zurück.

Aber sonst kommen noch zwei bis vier Prozent Tilgung obendrauf – und so bekommen wir die Mittel auch noch preiswerter. Aber die Sparmittel sind keine Eigenmittel, sondern eine Art Darlehen, die uns gegeben werden.

Wie angespannt ist der Wohnungsmarkt in Flensburg?

Er ist schon sehr nachfrageorientiert. Aber bei den Kündigungen, die wir erleben, ist es schon so, dass die Menschen noch Wohnungen finden. Tatsächliche Versorgungsengpässe sehe ich nicht.

Müsste Wohnungspolitik mehr mit dem Umland zusammen gedacht und gemacht werden?

Zwingend. Das ist eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahren. Wir müssen uns noch deutlicher mit den Umlandgemeinden verabreden, dass wir mehr Wohnungsbau, vor allem auch mehr Geschosswohnungsbau ins Umland bekommen. Flensburg hat nicht mehr unendlich Platz. Wir können das nicht mehr isoliert in Flensburg sehen.

Überall, wo in der Stadt mehr als drei Geschosse geplant werden, entstehen Nachbarschaftskonflikte...

Es gibt da keine Lösung. Man kann nur das Gespräch suchen. Ich kann die Menschen verstehen. Wenn ich mehr Wohnungen innerhalb der Stadt realisieren will, wird es enger werden und höher. Das ist immer auch eine Belastung für die, die schon da sind. Aber wir können nicht immer noch mehr Flächen versiegeln. Wir brauchen auch noch ein paar Grünzonen.

Hört sich nicht nur optimistisch an ...

Ich bin sicher, dass Flensburg sich weiter sehr positiv entwickeln wird. Dabei wird der SBV mit Jürgen Möller und Michael Ebsen auch weiter eine entscheidende Rolle spielen, innovativ und dynamisch das genossenschaftliche Wohnen vorantreiben und dabei immer die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mir geht es sehr gut, wenn ich an die Zukunft unseres SBV denke. Wir haben das Glück, auf allen Ebenen eine tolle Mannschaft zu haben.

von Gunnar Dommasch

erstellt am 30.Jun.2017 | 07:45 Uhr