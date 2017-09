Der Maler des Unscheinbaren

vergrößern 1 von 3 1 von 3

von Joachim Pohl

erstellt am 22.Sep.2017 | 13:01 Uhr

Das Geschäft war bekannter als der Maler. Mit dem Namen Hattesen verbinden viele Flensburger die Kunsthandlung am Holm, die vor einigen Jahren schloss und jetzt nur noch in Wyk auf Föhr vertreten ist. Bis zu seinem Tod führte Holger Hattesen das populäre Geschäft. Als Maler wurde er zu Lebzeiten und auch danach weniger beachtet; die große Retrospektive nach seinem viel zu frühen Tod 1993 wurde im Jahr danach in Husum gezeigt. Jetzt präsentiert Thomas Messerschmidt am Hafen zum ersten Mal eine große Ausstellung des Flensburger Realisten und „Maler des Unscheinbaren“.

Flensburg, Angeln, Dänemark, Grönland – die geografische Verortung der Bilder ist viergeteilt. Hattesen hatte ein Faible für den Norden, für Dänemark, er war mit der Dänin Anni Bøgh aus Askov verheiratet; von ihr stammen die jetzt an den Norderhofenden gezeigten Bilder. Sie war bei der Eröffnung zugegen, bei der Anke Spoorendonk sprach.

Hattesen muss ein guter, ein geduldiger, fast schon ein heimlicher Beobachter gewesen sein. Es scheint, als würden die Menschen auf den Bildern gar nicht merken, dass da jemand zuschaut und zeichnet. Da stehen zwei junge Menschen auf einer Straße in Kopenhagen und sprechen miteinander. In Grönland hat Hattesen zwei Inuit dabei beobachtet, wie sie zwei Robben ausnehmen; ganz vertieft sind sie in ihre Arbeit.

Seine Flensburg-Bilder sind überwiegend menschenleer. Er ist auf den Bahndamm gestiegen und hat einer der Brücken „porträtiert“, damals offenbar frisch gestrichen. Am Ostufer des Hafens lagen noch Gleise und stand ein roter Schuppen. An den Schrottplatz – dort stehen heute die Werftkontor-Häuser – können sich noch viele Flensburger erinnern.

Hattesen hat sein Malmaterial offenbar im Baumarkt gekauft. „Dispersionsfarbe auf Spanplatte“ steht unter den meisten Bildern. „Die ist weniger empfindlich als Leinwand“, weiß Thomas Messerschmidt. Das half ihm womöglich bei den Transporten der Bilder von und nach Kopenhagen.

Hattesen interessierte sich weniger für die klassischen Postkartenansichten, für die Urlauber-Motive. Er suchte die ungewohnte Perspektiven, die eher unaufgeräumten Ecke der Stadt. Auf Grönland hat er Schrott und Gerümpel vor einer Hütte oder einer Räucherei gemalt, in Egernsund herumliegendes Altholz, vermutlich auf der Bootswerft.

Auch Lone Ancher Jacobsen erinnert sich noch gut an Holger Hattesen; sie ist gekommen, um das Bild „Niesgrau“ zu erwerben. Das stammt aus der Angeln-Serie der Ausstellung. Sie erinnert sich vor allem an den Laden am Holm. Den nennt sie „Aladins Höhle“ und lacht: „Da konnte man stundenlang drin rumgehen und dabei mit Holger reden.“ Mit Anni ist sie bis heute befreundet. Auch Messerschmidt, damals noch ein junger Mann, erinnert sich an Hattesen. „Er war eine skurrile Persönlichkeit“, sagt er. Und freut sich, zum ersten Mal überhaupt Bilder des zu wenig beachteten Malers zu zeigen.