Der Lindner-Typ von der Förde

von Antje Walther

erstellt am 18.Sep.2017 | 12:44 Uhr

Bevor die Direktkandidaten im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig morgen in Tarp Rede und Antwort stehen (siehe unten), hat unsere Zeitung die Politiker im Porträt vorgestellt. Dabei wurden jene sechs Parteien berücksichtigt, die bereits im Bundestag vertreten sind beziehungsweise laut Umfragen realistische Chancen haben, ins Parlament einzuziehen. Heute zum Abschluss der Reihe: Christian Lucks (FDP).

Wenn Minister Bernd Buchholz so weitermache, dann müsse er einen neuen Flyer drucken, scherzt Christian R. M. Lucks über seinen Parteikollegen in Kiel, der unlängst die Sechsspurigkeit des Neubaus für die Rader Hochbrücke verkündet hat. Verkehrspolitik ist für den 42-jährigen Flensburger Direktkandidaten der FDP ein wichtiges Anliegen: Der Ausbau der A7 auf sechs Spuren bis zur dänischen Grenze sei für die mittelständische Wirtschaft und Arbeitsplätze von Bedeutung. Auch die Reaktivierung der Bahnstrecke Flensburg-Niebüll beschäftige ihn. In diesem Politikfeld „ist Musik drin“, befindet Lucks und hat ein Schlüsselerlebnis parat, das sein Streben nach einem besseren öffentlichen Personennahverkehr untermauert. Zu einer Feuerwehrversammlung in Mürwik sei er einmal vorausschauend mit dem Bus gefahren und wollte ebenso vorausschauend auf dem Fahrplan nachsehen, wann der letzte Bus zurückfahren würde, erzählt Lucks, der schon als Schüler bei der Feuerwehr war und heute Gruppenführer bei der Feuerwehr Innenstadt ist. Der Bus mit dem er angekommen war, war jedoch der letzte.

Er fahre gar nicht so gern Auto, räumt der Liberale ein. In seinen zweieinhalb Jahren in Berlin, wo er ein Jahr lang wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Abgeordneten war und als PR-Berater auch für die andere, die „Lobby-Seite“ arbeitete, habe er den Pkw abgeschafft. Die Lobby-Seite zu kennen, sei nicht verkehrt, doch „gestalten kann man besser auf Seiten der Politik“.

Lucks kam 1995 als Marinefliegeranwärter nach Flensburg, stammt aus Ibbenbüren und hieß früher Koch. Als Christian R. M. Koch ließ er sich 2005 das erste Mal für die FDP aufstellen, kandidierte 2009 für den Landtag und zweimal bei der Kommunalwahl. Den Nachnamen habe ihm seine Frau „abgeluckst“, hat er mal scherzhaft an anderer Stelle formuliert. „Dafür kriegen unsere Kinder drei Vornamen“, ergänzt der Flensburger Ratsherr lächelnd. Wie es in Westfalen üblich sei, habe er drei Vornamen – Christian Rudolf Michael – vom Vater und Großvater.

Ursprünglich wollte er Arzt werden wie sein Vater, doch habe der abgeraten, erzählt der smarte Westfale. Und sein Traum vom Marinepiloten platzte in der letzten Prüfung in Phoenix, Arizona, als er „gegrounded“ wurde. Doch habe er sich auch immer vorstellen können, Lehrer zu werden; Soldat Lucks entschied sich für einen Laufbahnwechsel mit Studium und bildet als Lehrer an der Hannah-Arendt-Schule jetzt insbesondere Erzieher aus. Die politischen Aktivitäten halte er aus der Schule raus. Wenn sich doch Schüler danach erkundigten, antworte er privat, abseits des Unterrichts.

Bei Bildung hält es der liberale Lucks mit seiner Partei und wünscht sich die Aufhebung des Kooperationsverbotes und bundesweite Standards. Eigene Visionen – mit Anleihen aus dem Nachbarland – entwickelt er indes beim Thema Energie. Der Standortvorteil gereiche hier zum Nachteil, beklagt Christian Lucks und meint das Abschalten von Windanlagen, wenn „zu viel“ Wind ist und die Netze mit dem Speichern nicht mehr hinterherkommen. Das sei Verschwendung, zudem zahle der Bürger dafür mit seiner Stromrechnung. „Ich stelle mir vor, dass wir eine Modellregion für Wasserstoffwirtschaft werden, ähnlich wie beim Projekt Zero in Dänemark.“ Aus dem Nachteil soll ein Vorteil, der Energieüberschuss optimal genutzt werden. „Wir können uns auf Zukunftstechnologien fokussieren“, regt Lucks an und meint unter anderem die Herstellung klimaneutralen Benzins und Diesels. Seine „Mission“ auf Sichtweite ist, „dass die FDP wieder in den Bundestag kommt“, betont der Lucks vom Typ Lindner. Mit dem Bundesvorsitzenden sei er schon verwechselt worden. Wenn er (Listenplatz fünf) ein Mandat bekomme, werde er es gern annehmen.