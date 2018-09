Glücksburg : Der Hindenburgplatz behält seinen Namen

Die Glücksburger Stadtvertretung votiert gegen eine Namenänderung – und lehnt eine Erhöhung der Kosten für die Verwaltungsgemeinschaft mit Flensburg ab.

von shz.de

19. September 2018, 16:47 Uhr

Das kleine beschauliche Areal rechts hinter Glücksburgs Rathaus behält seinen Namen „Hindenburgplatz“. Ein Gedenkstein an die schleswig-holsteinische Freiheitsbewegung von 1848 schmückt zwar den Platz, doch hat der Reichspräsident der Weimarer Republik und Ex-Heeresführer im Ersten Weltkrieg Paul von Hindenburg (1847-1934) keinen historischen Bezug dazu. Doch nach dem mehrheitlichen Willen der Glücksburger Ratsvertretung bleibt die Bezeichnung Hindenburgplatz aber bestehen. Zwölf Stadtvertreter lehnten den Antrag der FDP-Fraktion auf Umbenennung ab, neun sprachen sich dafür aus, vier enthielten sich.

Hindenburg sei 1933 der Steigbügelhalter für Adolf Hitler und die Nazi-Diktatur gewesen, begründete FDP-Fraktionschef Burkhard Repenning den Antrag. Die Rolle Hindenburgs bei der Machtübernahme der Nazis „war nach wohl überwiegender Meinung nicht nur passiv und durch altersbedingte Einschränkungen entschuldbar“. In der kurzen Diskussion vor dem Beschluss, bei dem keiner dem Fraktionszwang unterworfen war, sprachen sich einige Stadtvertreter gegen die Umbenennung aus. „Hindenburg war ein Teil der Geschichte“, das nicht geleugnet werden sollte, meinte Marcus Dechange (SSW). Ilka Brück von den Grünen äußerte sich ähnlich, jedoch sollte eine erklärende Tafel an dem Platz angebracht werden.

Einstimmig lehnte die Stadtvertretung die Erstattung von jährlich zusätzlich knapp 80 000 Euro Kosten an die Stadt Flensburg aufgrund der mit Jahresbeginn 2008 bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ab. Die Zusatzkosten entstehen durch die Zuordnung der in Glücksburg Beschäftigten an die Flensburger Fachbereiche. Die Stadt Flensburg wurde aufgefordert, „sich Gedanken über eine Regelung zu machen, mit der Glücksburg nicht zusätzlich finanziell belastet wird“.

Stadtvertreter Michael Schulz (SPD) war im August überraschend von allen Parteiämtern zurückgetreten und hatte sein Mandat niedergelegt. Deshalb rückte Dieter Bohl als nächster Bewerber auf der SPD-Liste nach und wurde von Bürgervorsteherin Christina Kieback verpflichtet.



Keine Entscheidung über Tempo-30-Zone





Einstimmig billigte die Stadtvertretung den Jahresabschluss 2017 des städtischen Wasserwerks. Bei einer Bilanzsumme von 2,3 Millionen Euro (Erträge 607 000 Euro, Aufwendungen 582 000 Euro) wurde ein Jahresgewinn von fast 25 000 Euro erzielt.

Überhaupt kein Thema war in der Sitzung der Wunsch mehrerer Fraktionen nach einer Ausweitung der Tempo-30-Zonen (wir berichteten). Der Bauausschuss hatte kürzlich einen entsprechenden einstimmigen Beschluss gefasst. Das Thema sei innerhalb der Fraktionen noch nicht abschließend durchdiskutiert, hieß es am Rande der Sitzung. Auch sei offen, ob überhaupt eine endgültige Entscheidung der Stadtvertretung notwendig sei oder das bestehende Ausschussvotum ausreiche. Zudem hänge die Herabsetzung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h bezogen auf die Kreisstraßen letztlich von der behördlichen Entscheidung des Kreises ab. Die Stadt könne nur eine Empfehlung aussprechen.