Der Grundstein für hunderte Karrieren

Jeder dritte Betrieb in Schleswig-Holstein gibt an, keine Auszubildenden mehr zu finden, hunderte Lehrstellen sind unbesetzt: So wie heute wurden Auszubildende wohl noch nie hofiert – es gibt zuweilen sogar Busfahrkarten und Fitnessstudio-Zuschüsse.

Immerhin: Allein in Flensburg nehmen dieser Tage viele junge Leute ihre Ausbildung auf. Gegen den Trend meldet die Handwerkskammer Flensburg steigende Ausbildungszahlen – 115 neue Lehrverträge mehr als im vergangenen Jahr. Überall gilt: Wer sich clever anstellt, kann angesichts des Nachwuchs- und Führungskräftemangels schon hier den Grundstein für seine Karriere legen.

Zum Beispiel bei der Nord-Ostsee-Sparkasse. In der Flensburger Nospa-Zentrale am Holm starten diese Woche allein 26 neue Azubis. Eine der damit insgesamt 84 Auszubildenden unter den 1100 Nospa-Mitarbeitern ist seit Dienstag Alina Zander. Die 16-jährige Schleswigerin hat bereits in der achten und neunten Klasse ein Praktikum bei der Nospa absolviert und festgestellt, dass das der Beruf ist, den sie ausüben möchte.

„Ich freue mich sehr auf die zahlreichen spannenden und vielseitigen Aufgaben. In den beiden Praktika fühlte ich mich von Anfang an gut aufgehoben – wie in einer großen Familie.“

Alina hat gerade den mittleren Schulabschluss gemacht. Seit einem Jahr arbeitet die kommunikative junge Frau nebenbei in einem Fitness-Studio und konnte dort schon ihre ersten Kundenerfahrungen sammeln – gute Voraussetzungen für den erfolgreichen Einstieg in einen Dienstleistungsberuf.

Am 1. August in den Job gestartet sind 24 Bankkaufleute, eine Sparkassenkauffrau und eine Bachelor-Studentin. Zu den Neuen gehört auch Björn Jessen (21) aus Leck. Er ist leidenschaftlicher Golfer und C-Trainer der Jugendgruppen. Hier, auf dem Golfplatz, wurde er durch einen Kollegen auf die Ausbildung in der Nospa aufmerksam. Seine Recherchen auf dem Karriere-Portal der Nospa und weitere Gespräche hätten ihn bestärkt, sich bei der Sparkasse als Bankkaufmann zu bewerben. „Bei der Nospa sehe ich für mich viele berufliche Perspektiven und Karrierechancen.“

Angesichts des Fachkräftemangels bildet die Nospa ihren Nachwuchs vorrangig in den eigenen Reihen aus. „Gerade in Zeiten der rasant fortschreitenden Digitalisierung insbesondere im Bankenbereich setzen wir auf Sie, unsere hoffnungsvollen Nachwuchskräfte“, sagt Nospa-Personalchef Heiko Mosig bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden.

Im Mürwiker Medienhaus des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) sind am Dienstag aus drei verschiedenen Ausbildungsberufen sieben Azubis als neuer Ausbildungsjahrgang an der Fördestraße begrüßt worden: Annkathrin Brix, Marvin Hems, Henrike Honnens, Robin Koch, Merle Jensen, Jan-Torge Möller und Joscha Lau haben in dieser Woche den Grundstein für ihre berufliche Laufbahn als Medienkaufleute Digital und Print, als duale Studenten der Betriebswirtschaft oder als Bürokaufleute gelegt.

Für alle sieben findet noch bis kommenden Montag die traditionelle Einführungswoche statt, bei der es in den ersten Tagen darum geht, neue Kollegen kennen zu lernen und das Medienhaus zu entdecken. Außerdem dürfen sich die „Neuen“ auf einen Teambuilding-Ausflug und das erste Seminar, den „Azubi-Coach“ freuen.

Für acht junge Menschen begann auch bei „Doppelherz“-Hersteller Queisser ein neuer Lebensabschnitt mit interessanten beruflichen Perspektiven: Sie wurden an ihrem ersten Arbeitstag, dem „Willkommenstag“, von Jasmin Bruhn und Thies Fehse aus der Personalabteilung begrüßt. Hier lernen sie auch ihre Paten – die selbst ehemalige Queisser-Azubis sind – kennen. „Die ersten Tage sind für alle Beteiligten natürlich besonders aufregend. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass sich die neuen Lehrlinge bei uns sehr schnell einleben“, sagt Personalleiter Holger Klattenhoff.

In den ersten Wochen erhielten die neuen Azubis hausinterne Schulungen und zwei speziell auf sie zugeschnittene Seminare: „Knigge für Auszubildende“ und „Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen für Auszubildende“.

Vier der neuen Azubis werden im Queisser- Logistikbereich ausgebildet. Je zwei neue Industriekaufleute und Bachelor-Studierende, die auch zu Industriekaufleuten ausgebildet werden, starten ebenfalls ihre Ausbildung.

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass ein zweiter Flüchtling seine Ausbildung bei Queisser startet.

von Carlo Jolly

erstellt am 03.Aug.2017 | 05:39 Uhr