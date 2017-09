Einschulung in Flensburg : Der große Tag für 638 Erstklässler

vergrößern 1 von 4 Foto: Dommasch (4) 1 von 4







von Gunnar Dommasch

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:44 Uhr

Erwartungsvolle Gesichter, Aufregung, Herzklopfen. Für die Schulanfänger tut sich seit gestern eine neue Welt auf. Kita ist passé – die Schule ruft. Insgesamt 611 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 626) der städtischen Grundschulen haben an diesem Tag feierliche Premiere. Bei den beiden Förderschulen sind es 27 Kinder.

Als die neuen Erstklässler der Friedheim-Schule am Marrenshof bei Nieselregen aus allen Himmelsrichtungen eintröpfeln, werden sie schon erwartet. Ein Spalier mit Kindern der ADS-Kita Breedlandweg, das sich lautstark bemerkbar macht, empfängt sie gebührend. Die Nervosität steigt. Auch bei den Eltern und Großeltern. Die meisten Kinder sind, sofern es sich einrichten ließ, mit ihrer ganzen Familie gekommen.

Medina wartet mit ihren Eltern in der langen Schlange vor der Turnhalle. Sie wirkt noch etwas angespannt. Immerhin kennt sie aber einige ihrer künftigen Mitschüler aus dem Kindergarten. Die sechsjährige Jessica Wozka hat ihre Mutter an der Seite. „Sie hat schon die Tage gezählt, bis es endlich losgeht“, sagt sie über ihre Tochter. „Sie ist aufgeregt und freut sich zugleich.“ Aus ihrer riesigen, liebevoll gestalteten Schultüte ragt gefaltetes Krepppapier hervor, das wirkt wie eine überdimensionierte rosafarbene Blüte. Ein schöner Blickfang!

Daniel Rudenok ist ganz locker. Er sieht die Angelegenheit recht routiniert – schließlich ist er schon sieben! Genau wie er weiß auch Alina Madsen (6) noch nicht, was sie alles an Kostbarkeiten in der Schultüte erwartet. Mama Sabrina verrät exklusiv: Ein Teddy, CDs, ein Buch und Nagellack. „Ich weiß selbst nicht mehr, was noch“, sagt sie lachend. „Jedenfalls alles, was ein Mädchen so braucht.“

In der Turnhalle, die aus allen Nähten platzt, werden die Schultüten nach dem Alphabet abgestellt – die erste „Reifeprüfung“! Überall blitzen Kameras und Smartphones, der historische Moment wird gefilmt. Der Chor unter Birga Görtz singt die Schulhymne zur Begrüßung. „Wir sind sehr gespannt auf die vielen neuen Kinder, die zu uns kommen“, sagt aufmunternd die Konrektorin Susanne Lasch. Genau wie an der Hohlwegschule nach der Pensionierung von Marlis Fenner ist die Stelle einer Schulleiterin auch hier ausgeschrieben. „Das Verfahren läuft derzeit“, berichtet Schulrätin Maike Jennert.

An den fünf dänischen Schulen mit einer Klasse wurden 137 Kinder eingeschult – elf mehr als im letzten Jahr. Die Ostseeschule meldet 25 Neuankömmlinge, die Waldorfschule 31. Mit der Schule Engelsby und der Unesco-Schule sind zwei weitere DaZ-Zentren (Deutsch als Zweitsprache) zu den bestehenden vier gewonnen worden. Für die Einrichtungen bedeutet dies eine deutliche Steigerung der Erstklässler-Zahlen. Allein in Engelsby kommen 20 DaZ-Kinder zu den 73 anderen Schulanfängern hinzu. „Mit der Ausweitung der DaZ-Zentren“, freut sich Maike Jennert, „sind wird in diesem Bereich breit aufgestellt.“